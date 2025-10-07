هل يحقق كريستيانو رونالدو حلم الهند في دوري أبطال آسيا 2؟

تحدثت تقارير صحفية سعودية عن موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر من المشاركة ضمن بعثة "العالمي" لمواجهة جوا الهندي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2.

رونالدو

وحسبما أشارت تقارير صحفية ان رونالدو لم يشارك في البطولة الآسيوية منذ بداية انطلاقتها باتفاق مع إدارة النادي، على ألا يلعب بعض من مباريات دوري أبطال آسيا 2 خاصة في الأدوار الأولى التي قد لا يحتاج الفريق جهوده فيها.

مباراة النصر وجوا الهندي

ويستعد فريق النصر لمواجهة جوا الهندي يوم 22 أكتوبر الجاري بعد فترة التوقف الدولية حيث سيستكمل الفريق مشواره في البطولة القارية بعد بداية ناجحة بالفوز في أول جولتين على حساب استقلال دوشنبه الطاجيكي والزوراء العراقي.



الهند تنتظر رونالدو

ونقلت صحيفة "الرياضية" عن رافي بوسكور الرئيس التنفيذي للنادي الهندي تأكيده أن إدارة الناصر طلبت تأشيرات لأفراد قائمة الفريق استعدادا للسفر إلى البلاد وكان من بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق.

ومنذ وقوع النصر في مجموعة جوا الهندي بدوري الأبطال، كان اهتماما كبيرا من الجانبين الإعلامي والجماهيري في الهند، بمواجهة كريستيانو رونالدو بوصفه النجم الأهم والأبرز في الكرة السعودية، وأنه قد يأتي إلى الهند في زيارة تاريخية لنجم أسطوري يحظى بشعبية جارفة في جنوب شرق آسيا والكثير من دول العالم، وهو ما يفسر الاهتمام من جانب نادي جوا بحقيقة انضمام رونالدو للبعثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.