كاف يعلن رسميا موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

تلقى النادي المصري إخطارا من الاتحاد الافريقي بموعد مباراة الفريق البورسعيدي والاتحاد الليبي بالبطولة الكونفدرالية.

 

موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي

 

وحددت إدارة نادي الاتحاد الليبي يوم الجمعة السابع عشر من أكتوبر الجاري موعدًا لانطلاق مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية التي تجمع بين الفريقين الشقيقين الاتحاد الليبي وضيفه فريق النادي المصري  وذلك على ستاد طرابلس الدولي، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت العاصمة الليبية طرابلس - الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

 

إيقاف الكوكي مدرب المصري

 

وأعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن إيقاف التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري لمباراة واحدة، وذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال المباراة الأخيرة للفريق أمام بتروجيت.

