استدعاء ثنائي المصري لمعسكر منتخب مصر 2008 استعدادا لكأس العالم

تلقي النادي المصري إخطارا من الاتحاد المصري لكرة القدم باستدعاء الثنائي فادي وائل عطوة وسيف الجبالي لاعبا الفريق لاختيارهما ضمن معسكر المنتخب استعدادا لكأس العالم للناشئين.

قائمة منتخب الناشئين

وأعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا عن قائمة المنتخب المختارة للانضمام للمعسكر المغلق المقرر إقامته بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك خلال الفترة من السابع من أكتوبر الجاري وحتى الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

ويعد تلك المعسكر مرحلة إعداد أخيرة قبل السفر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين التي تقام بمشاركة 48 منتخبًا - من بينهم منتخب مصر - خلال الفترة من الثالث وحتى السابع والعشرين من نوفمبر المقبل.



وضمت القائمة المختارة 27 لاعبًا من بينهم الثنائي فادي وائل عطوة وسيف الجبالي لاعبي فريق المصري " 2008 ".

الجدير بالذكر أن اللاعب فادي وائل يشغل مركز حراسة المرمى فيما يشغل زميله سيف الجبالي مركز لاعب خط الوسط المهاجم.

المنتخب الوطني

يذكر أن ثنائي المصري أحمد عيد وخالد صبحي يتواجدان بمعسكر منتخب مصر الوطني استعدادًا لخوض مباراتيه بالجولتين التاسعة والعاشرة من تصفيات كأس العالم واللتين تجمعاه بمنتخبي جيبوتي وغينيا بيساو.

