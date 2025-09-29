المصري يعلن عن آخر موعد لتجديد اشتراكات الأعضاء قبل انعقاد الجمعية العمومية

أعلنت إدارة النادي المصري، أن إدارة الاشتراكات بالنادي مستمرة في أداء عملها واستقبال الأعضاء لتجديد الاشتراكات السنوية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساء اعتبارًا من غدا الثلاثاء الموافق الثلاثين من سبتمبر وحتى يوم الخميس المقبل الموافق الثاني من أكتوبر والذي يعد آخر موعد لتجديد الاشتراكات السنوية.

الجمعية العمومية العادية للنادي المصري

يأتي هذا قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي والمقرر إقامته بمقر النادي المصري الاجتماعي يوم الجمعة الموافق السابع عشر من أكتوبر الجاري اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءًا.

الجمعية العمومية العادية للمصري

دعا مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية للنادي، وذلك يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر المقبل.

ويبدأ التسجيل لحضور الجمعية العمومية في التاسعة صباحا، ويستمر الاجتماع حتى الـ7 مساء.

اجتماع الجمعية العمومية للمصري

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للنادي المصري التالي:

• التصديق على المحضر السابق.

• اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للنادي عن الفترة من 2024/7/1 م حتى 2025/6/30 م.

• عرض مشروع الموازنة للعام المالى الحالي خلال الفترة من 2025/7/1 م حتى 2026/6/30 م.

• عرض تقرير النشاط عن الفترة من 2024/7/1 حتى 2025/6/30 م.

• عرض خطة النشاط عن الفترة من 2025/7/1 م حتى 2026/6/30 م.

• اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

• النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة أعضاء الجمعية العمومية خلال المدة القانونية لتقديمها.

• ما يستجد من أعمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.