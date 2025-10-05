الأحد 05 أكتوبر 2025
رياضة

بيراميدز يضرب موعدا مع التأمين الإثيوبي بدور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز والجيش الرواندي.
بيراميدز والجيش الرواندي. فيتو

ضرب فريق بيراميدز موعدا مع فريق التأمين الإثيوبي بدور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا بعد اكتساحه الجيش الرواندي بالدور التمهيدي.

صعد فريق التأمين الأثيوبي إلى دور الـ32 بعدما تخطى مالدينجي بطل زنزبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 4-3  في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتُعد هذه المشاركة هي الأولى لفريق التأمين في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث إنه توج بلقب الدوري الإثيوبي الموسم الماضي. 

 

مباراة بيراميدز والجيش الرواندي 

وتأهل فريق بيراميدز، إلى دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره الجيش الرواندي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور الأول من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في العاصمة الرواندية كيجالي، انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون مقابل، سجلهما الكونغولي فيستون ماييلي، ليتأهل بيراميدز لدور الـ 32 بمجموع اللقائين 5-0.

أهداف مباراة بيراميدز والجيش الرواندي 

جاءت أهداف بيراميدز عن طريق مصطفى زيكو في الدقيقة 43، وأحمد عاطف قطة في الدقيقة 61، وأحمد حمدي في الدقيقة 63.

تشكيل بيراميدز أمام الجيش الرواندي 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - بلاتي توريه - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - كريم حافظ - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - دودو الجباس - مروان حمدي

 

حكام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بالقاهرة في دوري أبطال أفريقيا

أدار المباراة طاقم حكام بقيادة الكاميروني نيجوا بليسي وعاونه مواطنه إلفيس نيجوي المساعد الأول، والكونغولي تشاني يانيس المساعد الثاني، والحكم الرابع الكاميروني عبده ميفيري.

وراقب المباراة الليبي جمال سالم، وراقب أداء طاقم الحكام توماس بوكو من دولة بنين.

