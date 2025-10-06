محمد يوسف: التعاقد مع لانجلير خطوة جديدة لتطوير قطاع الناشئين بالأهلي

أكد الكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن «أرت لانجلير» المدير الفني لقطاع الناشئين، يملك خبرات واسعة من خلال ‏التدريب في نادي ايندهوفن الهولندي ومنتخب هولندا للناشئين، ويتميز بالجمع بين الدراسة والعمل الفني؛ مما يجعله إضافة ‏كبيرة للقطاع.‏

وأشار إلى أن «أرت لانجلير» يعمل محاضرا في الاتحاد الهولندي، وهو ما يعكس قدراته ‏وخبراته، فى ظل النجاحات الكبيرالتى تحققها المدرسة الهولندية على صعيد الناشئين، إلى جانب كونها مدرسة ذات صبغة هجومية، وهو ما ‏يتناسب مع هوية النادي الأهلي الذي يبحث دائما عن الفوز فقط.‏

وأوضح أنه تم الاتفاق مع «لانجلير» على خطة العمل الخاصة بالفترة القادمة، والتي سوف تشهد إشرافه على تدريبات فريق القطاع، إلى ‏جانب عقد محاضرات ودورات مكثفة للمدربين في مختلف الفرق السنية، لتطوير النواحي الخططية والبدنية، فضلا عن ‏الجوانب الشخصية والسلوكية لدى اللاعبين.‏و قطاع الناشئين دائما ما يفرز مواهب مميزة مثل محمد عبدالمنعم ومحمد شكري وغيرهم من الأسماء التي شقت طريقها ‏للفريق الأول، أو التي خرجت للاحتراف الخارجي.

وأضاف كل الشكر والتقدير لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب على الاهتمام الكبير بقطاع الناشئين وتوفير المقومات اللازمة ‏للعمل على إفراز المواهب والمنافسة على البطولات وغرس قيم ومبادئ النادي لدى اللاعبين، وهو ما يمثل ذخيرة لمستقبل الفريق ‏الأول والمنتخبات الوطنية بشكل عام.‏

وألمح المدير الرياضي إلى أن هناك خطة لتطوير المواهب على كافة المستويات، والنادي يدرس كل عروض المعايشة الخارجية، ‏ولا يمانع انتقال أي لاعب للخارج، في حال وجود عروض رسمية مناسبة لكل الأطراف، مثلما حدث مع عمرو خالد بيبو الذى انتقل لنادي أرو السويسري، وهناك نية للعمل على توسيع تلك القاعدة.‏

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.