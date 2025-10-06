الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد يوسف: التعاقد مع لانجلير خطوة جديدة لتطوير قطاع الناشئين بالأهلي

محمد يوسف
محمد يوسف

أكد الكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن «أرت لانجلير» المدير الفني لقطاع الناشئين، يملك خبرات واسعة من خلال ‏التدريب في نادي ايندهوفن الهولندي ومنتخب هولندا للناشئين، ويتميز بالجمع بين الدراسة والعمل الفني؛ مما يجعله إضافة ‏كبيرة للقطاع.‏

وأشار إلى أن «أرت لانجلير» يعمل محاضرا في الاتحاد الهولندي، وهو ما يعكس قدراته ‏وخبراته، فى ظل النجاحات الكبيرالتى تحققها المدرسة الهولندية على صعيد الناشئين، إلى جانب كونها مدرسة  ذات صبغة هجومية، وهو ما ‏يتناسب مع هوية النادي الأهلي الذي يبحث دائما عن الفوز فقط.‏

وأوضح أنه تم الاتفاق مع «لانجلير» على خطة العمل الخاصة بالفترة القادمة، والتي سوف تشهد إشرافه على تدريبات فريق القطاع، إلى ‏جانب عقد محاضرات ودورات مكثفة للمدربين في مختلف الفرق السنية، لتطوير النواحي الخططية والبدنية، فضلا عن ‏الجوانب الشخصية والسلوكية لدى اللاعبين.‏و قطاع الناشئين دائما ما يفرز مواهب مميزة مثل محمد عبدالمنعم ومحمد شكري وغيرهم من الأسماء التي شقت طريقها ‏للفريق الأول، أو التي خرجت للاحتراف الخارجي.

وأضاف كل الشكر والتقدير لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب على الاهتمام الكبير بقطاع الناشئين وتوفير المقومات اللازمة ‏للعمل على إفراز المواهب والمنافسة على البطولات وغرس قيم ومبادئ النادي لدى اللاعبين، وهو ما يمثل ذخيرة لمستقبل الفريق ‏الأول والمنتخبات الوطنية بشكل عام.‏

وألمح المدير الرياضي إلى أن هناك خطة لتطوير المواهب على كافة المستويات، والنادي يدرس كل عروض المعايشة الخارجية، ‏ولا يمانع انتقال أي لاعب للخارج، في حال وجود عروض رسمية مناسبة لكل الأطراف، مثلما حدث مع عمرو خالد بيبو الذى انتقل لنادي أرو السويسري، وهناك نية للعمل على توسيع تلك القاعدة.‏

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد يوسف الأهلي منتخب هولندا آرت لانجلير

مواد متعلقة

الأهلي يستقر على موعد السفر إلى بوروندي استعدادا لمواجهة إيجل نوار

بعد تعيينه مدربا للمقاولون، كشف حساب سامي قمصان عندما كان الرجل الأول في الأهلي

تعادل مثير بين باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي

وادي دجلة وفاركو يتعادلان سلبيا في الدوري الممتاز

لانجلير: لدي خطة لتطوير ناشئي الأهلي وصناعة جيل جديد

تشكيل مباراة وادي دجلة وفاركو في الدوري الممتاز

أستون فيلا يفوز على بيرنلي 2ـ1 في الدوري الإنجليزي

الأهلي ينعى سمير محمد علي لاعب الزمالك ومنتخب مصر

الأكثر قراءة

مصادر تكشف الإطاحة بالنائب علاء عابد من سباق انتخابات مجلس النواب

مجلس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

مشادة أفشة مع النحاس وتغريم عمر كمال، وليد صلاح الدين يكشف الحقيقة لـ فيتو

وصلت لـ 350 ألف جنيه، الأسباب الحقيقية لانخفاض أسعار السيارات في السوق المصرية

مصادر: أزمة مالية طاحنة تضرب الزمالك ومجلس الإدارة "محلك سر"

تنفيذًا للقرار الرئاسي.. الإفراج عن 2735 نزيلًا بمناسبة نصر أكتوبر (صور)

أبرزهم سعفان والملا وشعراوي، ترشح وزراء سابقين في انتخابات النواب (خاص)

النيابة العامة تفرج عن 38 متهمًا محبوسين احتياطيًا

خدمات

المزيد

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الدعاء بغير الصيغ المأثورة عن النبي

في ذكرى نصر أكتوبر، الشعراوي يوضح مواضع ذكر مصر بالقرآن الكريم (فيديو)

الإفتاء توضح بالأدلة مشروعية الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads