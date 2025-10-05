أستون فيلا يفوز على بيرنلي 2ـ1 في الدوري الإنجليزي

حقق فريق أستون فيلا، الفوز علي نظيره بيرنلي، بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي أستون فيلا اللاعب دونيل مالين في الدقيقة 25 و63، بينما جاء هدف بيرنلي عن طريق شيموانيا أوجوشوكو في الدقيقة 78.

تشكيل أستون فيلا أمام بيرنلي

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ماتي كاش، باو توريس، إزري كونسا، لوكاس دين

خط الوسط: مورجان روجرز، جون ماكجين، بوبكر كامارا، دونيايل مالين، لاماري بوجارد

خط الهجوم: أولي واتكينز

تشكيل بيرنلي أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا

خط الدفاع: إستيفي، كايل ووكر، أكسيل تاونزيبي، كويليندشي هارتمان، جوش لوران

خط الوسط: جوشوا كولين، جايدون أنتوني، فلورينتينو لويس، لوم تشاونا

خط الهجوم: لايل فوستر

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة يحتل أستون فيلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بينما يحتل بيرنلي المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط.

