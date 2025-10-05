الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أستون فيلا يفوز على بيرنلي 2ـ1 في الدوري الإنجليزي

استون فيلا
استون فيلا

حقق فريق أستون فيلا، الفوز علي نظيره بيرنلي، بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي أستون فيلا اللاعب دونيل مالين في الدقيقة 25 و63، بينما جاء هدف بيرنلي عن طريق شيموانيا أوجوشوكو في الدقيقة 78. 

تشكيل أستون فيلا أمام بيرنلي

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ماتي كاش، باو توريس، إزري كونسا، لوكاس دين

خط الوسط: مورجان روجرز، جون ماكجين، بوبكر كامارا، دونيايل مالين، لاماري بوجارد

خط الهجوم: أولي واتكينز

تشكيل بيرنلي أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا

خط الدفاع: إستيفي، كايل ووكر، أكسيل تاونزيبي، كويليندشي هارتمان، جوش لوران

خط الوسط: جوشوا كولين، جايدون أنتوني، فلورينتينو لويس، لوم تشاونا

خط الهجوم: لايل فوستر

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي 

وبتلك النتيجة يحتل أستون فيلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بينما يحتل بيرنلي المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أستون فيلا بيرنلي الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

الأهلي يبدأ ترتيب رحلة الفريق إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار بدوري الأبطال

إيقاف مدرب "سيدات الأهلي" وتغريمه ماليا بعد مباراة الفريق الأخيرة

طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابة ياسر إبراهيم أمام كهرباء الإسماعيلية

الأهلي يعلن إصابة الشحات في العضلة الخلفية

تفاصيل إصابة حسين الشحات أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري

أول تعليق من عماد النحاس بعد فوز الأهلي علي كهرباء الإسماعيلية بالدوري

شاهد، غضب وانفعال رضا شحاتة على حكم اللقاء بسبب هدف الأهلي الرابع

لانجيلير يتابع الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية من مدرجات استاد المقاولون العرب

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

بحيرة ناصر ممتلئة، خبير مائي يكشف سر غلق مفيض توشكى

كواليس اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة بمنطقة سقارة

مقتل شخص وشقيقته بطلقات نارية على يد شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية بالغربية

الأهلي يفاوض البولندي ميتشنيفيتش لتولي القيادة الفنية للفريق

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

3 صور ترصد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري

الرئيس السوري يلغي إجازتي حرب أكتوبر وعيد الشهداء

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما عقوبة من لا يخرج زكاة المال؟ عضو مركز الأزهر تجيب

أدعية مسائية يمكنك ترديدها لنيل الحسنات

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بالتردد في اتخاذ القرار

المزيد
الجريدة الرسمية
ads