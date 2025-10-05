تعادل مثير بين باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي

تعادل فريق باريس سان جيرمان مع نظيره ليل بهدف لكل فريفي المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "بيير موروا"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي لموسم 2025-26.

وتقدم باريس سان جيرمان عن طريق البرتغالي نونو مينديز في الدقيقة 65، ثم نجح إيثان مبابي في التعادل لفريق ليل في الدقيقة 85.



تشكيل باريس سان جيرمان ضد ليل

حراسة المرمى: شوفالييه

خط الدفاع: باتشو - لوكاس هيرنانديز - بيرالدو،

خط الوسط: نجانتو - مايولو - زائير إيمري - كانغ

خط الهجوم: باركولا - راموس - ابراهيم مباي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.