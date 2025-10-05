الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعادل مثير بين باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

تعادل فريق باريس سان جيرمان مع نظيره ليل بهدف لكل فريفي المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "بيير موروا"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي لموسم 2025-26.

وتقدم باريس سان جيرمان عن طريق البرتغالي نونو مينديز في الدقيقة 65، ثم نجح إيثان مبابي في التعادل لفريق ليل في الدقيقة 85. 


تشكيل باريس سان جيرمان ضد ليل

حراسة المرمى: شوفالييه

خط الدفاع: باتشو - لوكاس هيرنانديز - بيرالدو،

خط الوسط: نجانتو - مايولو - زائير إيمري - كانغ

خط الهجوم: باركولا - راموس - ابراهيم مباي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باريس سان جيرمان ليل الدوري الفرنسي نونو مينديز

مواد متعلقة

وادي دجلة وفاركو يتعادلان سلبيا في الدوري الممتاز

لانجلير: لدي خطة لتطوير ناشئي الأهلي وصناعة جيل جديد

تشكيل مباراة وادي دجلة وفاركو في الدوري الممتاز

أستون فيلا يفوز على بيرنلي 2ـ1 في الدوري الإنجليزي

الأهلي ينعى سمير محمد علي لاعب الزمالك ومنتخب مصر

الأهلي يفاوض البولندي ميتشنيفيتش لتولي القيادة الفنية للفريق

الأهلي يبدأ ترتيب رحلة الفريق إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار بدوري الأبطال

إيقاف مدرب "سيدات الأهلي" وتغريمه ماليا بعد مباراة الفريق الأخيرة

الأكثر قراءة

لحظة مصرع عامل إنارة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالزقازيق ومحافظ الشرقية ينعاه (فيديو)

هل استخدم منشار في قطعها؟.. تفاصيل غريبة عن سرقة اللوحة الأثرية الحجرية النادرة بسقارة (فيديو)

وزير العمل: "أنا مش ظالم" والعلاوة الجديدة أكثر عدالة وتحتسب على الأجر الشامل

بسبب عقد زواج عرفي، ضبط محامٍ هارب من حكم بالسجن 5 سنوات

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

تأكيدا لـ فيتو، المقاولون العرب يعلن رسميا تعيين سامي قمصان مديرا فنيا

يقتل القتيل ويمشى في جنازته، عامل يحاول إخفاء جريمته بحيلة شيطانية والضحية يكشفه قبل موته

لغينا الحبس، حوار ساخن بين وزير العمل واتحاد الصناعات حول القانون الجديد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الزرع في المنام وعلاقته بقدوم الأخبار السعيدة

حديث العقل والروح، شيرين حلمي: الشكر كلمة السر في تمكين الإنسان ومواجهة الشيطان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads