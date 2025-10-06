الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يستقر على موعد السفر إلى بوروندي استعدادا لمواجهة إيجل نوار

الأهلي
الأهلي

 استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي على يوم 17 أكتوبر الجاري، كموعد مبدئي لسفر بعثة الفريق إلى بوروندي، استعدادا لمواجهة فريق إيجل نوار في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

انتهى الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بتطعيمات لاعبي الأهلي ضد الملاريا وبعض الأوبئة، وذلك قبل رحلة بورندي المقبلة استعدادا لمباراة إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البورندي في ذهاب دور 32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التوقف الدولي 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 17 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.


وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

الأهلي دوري أبطال أفريقيا ايجل نوار

الجريدة الرسمية
