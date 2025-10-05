وادي دجلة وفاركو يتعادلان سلبيا في الدوري الممتاز

الدوري المصري، انتهت مباراة وادي دجلة وفاركو، بالتعادل السلبي مساء اليوم الأحد، باستاد حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري.

وبتلك النتيجة يحتل وادي دجلة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، فيما يأتي فاركو في المركز التاسع عشر برصيد 6 نقاط.

تشكيل وادي دجلة أمام فاركو

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: أحمد أيمن، سيف تقا، كمال أبو الفتوح، أحمد رضا.

خط الوسط: أحمد سكولز، ميس كاندروب، محمد عبد العاطي.

خط الهجوم: يوسف ويا، محمود دياسطي، فرانك بولي.

تشكيل فاركو أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: محمد حسين، معاذ أحمد، بابا سار، وليد مصطفى.

خط الوسط: أحمد شعبان، محمد عز، ياسين الملاح.

خط الهجوم: رامز مدحت، أحمد البحراوي، كريم الطيب.

