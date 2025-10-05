الأحد 05 أكتوبر 2025
رياضة

تشكيل مباراة وادي دجلة وفاركو في الدوري الممتاز

وادي دجلة
وادي دجلة

الدوري المصري، أعلن فريقا وادي دجلة وفاركو، عن تشكيلهما للمباراة المقرر ان تقام بينهم مساء اليوم الأحد، باستاد حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري.

تشكيل وادي دجلة أمام فاركو 

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: أحمد أيمن، سيف تقا، كمال أبو الفتوح، أحمد رضا.

خط الوسط: أحمد سكولز، ميس كاندروب، محمد عبد العاطي.

خط الهجوم: يوسف ويا، محمود دياسطي، فرانك بولي.

تشكيل فاركو أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: محمد حسين، معاذ أحمد، بابا سار، وليد مصطفى.

خط الوسط: أحمد شعبان، محمد عز، ياسين الملاح.

خط الهجوم: رامز مدحت، أحمد البحراوي، كريم الطيب.

ويسعى فاركو لتحقيق أول انتصار له في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، فيما يسعي وادي دجلة لاستمرار عروضه القوية بالمسابقة.

وكان فاركو تعادل فى الجولة التاسعة من الدوري مع مودرن سبورت بهدف لكل فريق، كما تعادل وادي دجلة مع سموحة بهدف لمثله بالجولة ذاتها.

وخاض فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب المدير الفني، 8 مباريات بالدوري، لم يحقق خلالهم أي انتصارات، وتعادل في 5 مواجهات وخسر ثلاثة أخرى ليحصد 5 نقاط، وسجل لاعبو فاركو 3 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

حكام مباريات اليوم في الدوري المصري 

وعلى جانب آخر يدخل فريق وادي دجلة بقيادة محمد الشيخ المدير الفني مباراة فاركو، بعدما خاض 9 جولات في الدوري، حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في ثلاثة أخرى، وتلقى هزيمتين، ليحصد 15 نقطة، وسجل لاعبو وادي دجلة 11 هدفًا واهتزت شباكهم بـ 7 أهداف أخرى.

- انبي ضد زد: الدولي حمادة القلاوي (حكما للساحة)، أحمد عبد المنعم شعبان ومحمد مجدي السيد (مساعدين)، أحمد ناجي (حكما رابعا)، مصطفى مدحت ومحمد القاضي (تقنية الفيديو).

- فاركو ضد وادي دجلة: محمد ناصر عباس (حكما للساحة)، الدولي سامي هلهل وشريف عبد الله (مساعدين)، أحمد ناصر (حكما رابعا)، محمد علي الشناوي ومصطفى صلاح (تقنية الفيديو).

