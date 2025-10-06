حالة الطرق اليوم بالقاهرة والجيزة، اختناق مروري بهذه الميادين والمحاور الرئيسية

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم الإثنين، 6 أكتوبر 2025، حالة من السيولة المرورية بشكل عام، مع وجود بعض التكدسات المحدودة في محاور رئيسية.

ورصدت المتابعة الميدانية، أن الطريق الدائري يشهد كثافات مرتفعة في مناطق الأوتوستراد والمعادي، ما أدى إلى تباطؤ الحركة للقادمين من هذه المناطق إلى القاهرة الجديدة والتجمع الخامس. كما سجل محور 26 يوليو تباطؤًا في الحركة خاصة في الاتجاه القادم من ميدان لبنان إلى مدينة 6 أكتوبر.

أما شارع الهرم فقد شهد تباطؤًا جزئيًا نتيجة استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق عند تقاطع المريوطية، بالإضافة إلى زحام في مناطق المساحة والعريش ومدكور والطالبية.

كما سجلت مناطق شرق القاهرة كثافات مرورية ملحوظة في مناطق عين شمس وسرايا القبة، مرورًا بكوبري القبة، ومحيط ميادين التحرير وروكسي ورمسيس.

ودعا رجال المرور، المواطنين إلى استخدام الطرق البديلة عند الإمكان، مثل شارع النيل السياحي ومحور 26 يوليو، وتجنب السير بالطريق الدائري في ساعات الذروة، مع متابعة تطبيقات الملاحة للحصول على تحديثات لحظية لحركة المرور.

