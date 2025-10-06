ضبط شخصين بالجيزة لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بالجيزة لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص.

أكدت تحريات أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع قطاع الأمن العام قيام شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة بإدارة ورشة غير مرخصة لتصنيع الأسلحة البيضاء تمهيدًا للإتجار بها.

تم استهداف المتهمين وضبطهما، وبحوزتهما 1205 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأشكال والأنواع، بالإضافة إلى الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

