الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أول صور لرئاسة حي الهرم والمركز التكنولوجي بعد التطوير الشامل

حي الهرم بعد التطوير،
حي الهرم بعد التطوير، فيتو
ads

شهدت رئاسة حي الهرم والمركز التكنولوجي أعمال تطوير شاملة شملت تحديث المبنى ورفع كفاءة المرافق والواجهات وإعادة تنظيم بيئة العمل الداخلية، في إطار خطة محافظة الجيزة لتطوير الأحياء ورفع كفاءة المقرات الحكومية بما يتناسب مع توجيهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد تم تنفيذ أعمال ترميم الواجهات ودهانها بالكامل بما يليق بمكانة الحي، إلى جانب إعادة رصف الشوارع المحيطة ورفع كفاءة الأرصفة والإنارة العامة أمام مقر الحي لتسهيل حركة المواطنين والمترددين على المركز التكنولوجي.

تحديث منظومة العمل داخل المركز التكنولوجي

كما شملت أعمال التطوير تحديث منظومة العمل داخل المركز التكنولوجي لتقديم خدمات المواطنين إلكترونيًا وتقليل فترات الانتظار، من خلال إنشاء قاعات استقبال مخصصة ومزودة بأجهزة حديثة لتسجيل الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، بما يعزز من كفاءة الخدمة ويحد من التعامل الورقي التقليدي.

وأكد مسؤولو الحي أن التطوير جاء تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بضرورة توفير بيئة عمل حضارية للعاملين ومكان لائق يسهّل على المواطنين إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر، في ضوء توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطبيق منظومة الشباك الواحد في تقديم الخدمات المحلية.

وأضافوا أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال خطة تطوير باقي مقار الأحياء والمراكز التكنولوجية بالمحافظة، بما يضمن تقديم خدمة متميزة وسريعة للمواطنين في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ويعكس المظهر الجديد لمقر رئاسة حي الهرم الصورة الحضارية للمنشآت الحكومية الحديثة، ويؤكد حرص محافظة الجيزة على دعم خطط التطوير الشامل في جميع القطاعات لخدمة المواطنين وتيسير حياتهم اليومية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال التطوير الخدمات المقدمة للمواطنين المقرات الحكومية المركز التكنولوجي المراكز التكنولوجية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مقر رئاسة حي الهرم

مواد متعلقة

محافظ الجيزة: تطوير أسواق شباب الخريجين واستغلال المحلات غير المشغولة لدعم فرص العمل

فتح باب التقديم للسكن بمدينة الطلبة والطالبات في إمبابة لأبناء الواحات البحرية

قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

مدير إدارة الصف التعليمية ينقل فصل طالبة تعاني من ضمور العضلات للدور الأرضي

التنمية المحلية: إطلاق مشروع تقليل المخلفات ببورسعيد بالتعاون مع "جايكا" اليابانية

وزيرة البيئة توضح طرق الإبلاغ عن حالات حرق قش الأرز

محافظ الجيزة: نولي اهتماما كبيرا بتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين

غلق وتشميع مقاهي ومحال مخالفة في حملة إشغالات مكبرة بالطالبية

الأكثر قراءة

بعد التهديد بورقة "مضيق هرمز"، انفجار قوي يهز العاصمة الإيرانية طهران (فيديو)

السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات

أخبار مصر: خريطة الانسحاب من غزة، تقرير طبي صادم عن إمام عاشور، تهم موجهة لـ فضل شاكر، تطورات ارتفاع منسوب النيل بمحافظتين

مشهد هز القلوب، لحظة وفاة معتمر مصري بين يدي نجله بالصفا والمروة (فيديو)

سلام الشهيد يزين احتفالات أكتوبر، السيسي يصافح قدامى قادة حرب النصر

انخفاض ملحوظ من القاهرة إلى الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

ارتفاع منسوب النيل كشف أزمة المعديات، سائقو أشمون: افتحوا الإقليمي ولو هيموت كل يوم مليون (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

أسعار الزيتون الأخضر بأنواعه في سوق الجملة

يصل إلى 8 جنيهات، انخفاض جميع أنواع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية جامعة من القرآن الكريم يمكن ترديدها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads