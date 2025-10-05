أول صور لرئاسة حي الهرم والمركز التكنولوجي بعد التطوير الشامل

شهدت رئاسة حي الهرم والمركز التكنولوجي أعمال تطوير شاملة شملت تحديث المبنى ورفع كفاءة المرافق والواجهات وإعادة تنظيم بيئة العمل الداخلية، في إطار خطة محافظة الجيزة لتطوير الأحياء ورفع كفاءة المقرات الحكومية بما يتناسب مع توجيهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد تم تنفيذ أعمال ترميم الواجهات ودهانها بالكامل بما يليق بمكانة الحي، إلى جانب إعادة رصف الشوارع المحيطة ورفع كفاءة الأرصفة والإنارة العامة أمام مقر الحي لتسهيل حركة المواطنين والمترددين على المركز التكنولوجي.

تحديث منظومة العمل داخل المركز التكنولوجي

كما شملت أعمال التطوير تحديث منظومة العمل داخل المركز التكنولوجي لتقديم خدمات المواطنين إلكترونيًا وتقليل فترات الانتظار، من خلال إنشاء قاعات استقبال مخصصة ومزودة بأجهزة حديثة لتسجيل الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، بما يعزز من كفاءة الخدمة ويحد من التعامل الورقي التقليدي.

وأكد مسؤولو الحي أن التطوير جاء تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بضرورة توفير بيئة عمل حضارية للعاملين ومكان لائق يسهّل على المواطنين إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر، في ضوء توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطبيق منظومة الشباك الواحد في تقديم الخدمات المحلية.

وأضافوا أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال خطة تطوير باقي مقار الأحياء والمراكز التكنولوجية بالمحافظة، بما يضمن تقديم خدمة متميزة وسريعة للمواطنين في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ويعكس المظهر الجديد لمقر رئاسة حي الهرم الصورة الحضارية للمنشآت الحكومية الحديثة، ويؤكد حرص محافظة الجيزة على دعم خطط التطوير الشامل في جميع القطاعات لخدمة المواطنين وتيسير حياتهم اليومية.

