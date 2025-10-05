تنفيذ 19 قرار إزالة ضمن حملات مكثفة لضبط المخالفات البنائية بمدينة 6 أكتوبر

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة حملاتها المكثفة لإزالة المخالفات وضبط البناء العشوائي، حيث تم تنفيذ عدد من الحملات الميدانية المكثفة بمختلف أحياء مدينة 6 أكتوبر، أسفرت عن تنفيذ 19 قرار إزالة متنوعًا.

تفاصيل قرارات الإزالة بمدينة 6 أكتوبر

شملت الحملات الميدانية عددًا من المناطق والأحياء، وجاءت أبرزها تنفيذ (19) قرار إزالة بالحي الثاني، وفي الحي الأول – المجاورة الثانية – قطعة 348 تم إزالة فورية للمباني المخالفة، أما في الحي الثاني – المجاورة الثامنة – قطعة 2206 فقد تم إزالة الشدّات الخشبية والمباني الزائدة بغرف السطح.

كما تم إزالة المخالفات البنائية بغرف السطح بالحي الثاني – المجاورة الثانية – قطعة 463، وإزالة الأعمدة الخرسانية المخالفة وفك الشدّات الخشبية، بالحي الرابع – قطعة 1585، كما تم إزالة تامة للأعمال المخالفة بنسبة 100% من مساحة الروف في منطقة بيت الوطن – القطعة 130A.

تم أيضا إزالة المباني الأمامية والجانبية المخالفة بالحي التاسع – قطعة 11A، وفي منطقة الـ2000 قطعة – القطعتان 380 و676 تم تنفيذ قرارات إزالة فورية للمخالفات القائمة.

تم تنفيذ الحملات تحت إشراف المهندس حسام حسني نائب رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، والمهندس ياسر عبدالباقي المشرف العام على القطاعين الثاني والرابع، وبالتنسيق مع القطاع الشرطي بقيادة العميد محمد بهجت (شرطة التعمير)، والمقدم مصطفى عابد (رئيس مباحث التعمير)، والعميد أحمد فوزي (المشرف العام على أمن أجهزة المدن)، وحازم محمد (مدير أمن الجهاز).

استمرار الحملات لتحقيق الانضباط العمراني

وأشاد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بجهود الإدارات الميدانية وشرطة التعمير في تنفيذ قرارات الإزالة وتحقيق الانضباط العمراني، مؤكدًا على استمرار المتابعة اليومية وتكثيف الحملات للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ومنع أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي.

