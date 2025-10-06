تار بايت، رد فعل جنوني من مبابي بعد هدف شقيقه في مرمى سان جيرمان (فيديو)

رصدت عدسات الكاميرات رد فعل جنوني من كليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني بعد هدف شقيقه في مرمى باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وحرص مبابي على حضور مباراة ليل وباريس سان جيرمان مساء الأحد في الدوري الفرنسي في المدرجات.

وكان مبابي شارك في انتصار ريال مدريد أمس السبت على حساب فياريال بثلاثة أهداف دون رد وسجل هدفًا في المباراة التي أقيمت بالجولة السابعة للدوري الإسباني.



وشوهد مبابي في مدرجات ملعب نادي ليل لدعم شقيقه إيثان لاعب وسط فريق ليل أمام ناديه السابق باريس سان جيرمان.

⚽️ مبابي يعيد ليل إلى أجواء المباراة بتسجيله هدف التعادل تحت أنظار شقيقه كيليان #الدوري_الفرنسي #Ligue1 pic.twitter.com/TqMExq1wCT October 5, 2025

وسجل إيثان مبابي الذي رحل عن فريق باريس سان جيرمان بعد انتقال شقيقه إلى ريال مدريد، هدف التعادل لمصلحة ليل في الدقيقة 85 من عمر المباراة التي انتهت بهدف لكل فريق.



𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏𝐄́, 𝐑𝐄𝐌𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝐓𝐇𝐄 𝐍𝐀𝐌𝐄. 😏



Ethan Mbappé scores for Lille against PSG — with his brother watching in the stands 😍 pic.twitter.com/iK6WXb7HWB — 433 (@433) October 5, 2025

ووجه إيثان تسديدة قوية سكنت شباك باريس سان جيرمان، فيما تفاعل شقيقه كيليان مبابي برد فعل جنوني نال تفاعلًا كبيرًا بعد أن ظهر في المدرجات وهو يحتفل ويوجه التحية لشقيقه.

وكان كيليان مبابي قد رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وانضم إلى ريال مدريد في صيف 2024.



ودخل كيليان مبابي في نزاع قضائي مع باريس سان جيرمان حول بعض المكافآت المالية في عقده.





