الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

40 % منهم تحت سن 21 عاما، إسرائيل تكشف إحصائية صادمة لقتلاها العسكريين منذ 7 أكتوبر

إسرائيل تكشف إحصائية
إسرائيل تكشف إحصائية صادمة لقتلاها العسكريين

كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الإثنين، مقتل 1152 جنديًّا إسرائيليًّا منذ 7 أكتوبر 2023، وعلى مدى نحو عامين من حرب غزة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن أكثر من 40% من القتلى هم تحت سن الـ21 عامًا، ويؤدون خدمتهم العسكرية الإلزامية.

وكان من بين القتلى 141 جنديًّا فوق سن 40 عامًا، فيما كانت أغلب الوفيات من أفراد الاحتياط أو المسئولين أو الجنود الذين مددوا خدمتهم أو الأشخاص الذين أدوا خدمتهم بعد السن الإلزامية.

وأخذت الوزارة في إحصائيتها بعين الاعتبار الجبهات جميعها التي تقاتل فيها إسرائيل، وكذلك كل وحدة مرتبطة بأمن البلاد، بما في ذلك الجنود الإسرائيليين، والشرطة الإسرائيلية، وجهاز الأمن العام "الشاباك"، وقوات العمليات الخاصة، وأفراد فرق التأهب. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الدفاع الإسرائيلية حرب غزة الجنود الاسرائيليين الشرطة الإسرائيلية جهاز الأمن العام الشاباك فراد الاحتياط

الأكثر قراءة

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

انخفاض كبير في عباد الشمس وكريستال، أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

تصرف صبياني، كيف ودع منتخب مصر مونديال الشباب 2025 من الدور الأول؟

ابنتا شقيقة أمل عرفة يعتذران عن التسريبات الصوتية لابنتها والفنانة تتبرأ من عائلتها

استعدادا لمواجهة جيبوتي، منتخب مصر يخوض اليوم مرانه الأخير قبل السفر للمغرب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الانتقال إلى دولة عربية وعدم الغناء في لبنان، تفاصيل تسوية وضع فضل شاكر قبل محاكمته

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التين والعنب وارتفاع يصل إلى 10 جنيهات في المانجو

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

5 أجهزة يجب فحصها في السيارات قبل صيانة الشتاء

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التين والعنب وارتفاع يصل إلى 10 جنيهات في المانجو

ضوابط التنازل عن الترشح في الانتخابات وفق قانون مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads