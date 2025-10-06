40 % منهم تحت سن 21 عاما، إسرائيل تكشف إحصائية صادمة لقتلاها العسكريين منذ 7 أكتوبر

كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الإثنين، مقتل 1152 جنديًّا إسرائيليًّا منذ 7 أكتوبر 2023، وعلى مدى نحو عامين من حرب غزة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن أكثر من 40% من القتلى هم تحت سن الـ21 عامًا، ويؤدون خدمتهم العسكرية الإلزامية.

وكان من بين القتلى 141 جنديًّا فوق سن 40 عامًا، فيما كانت أغلب الوفيات من أفراد الاحتياط أو المسئولين أو الجنود الذين مددوا خدمتهم أو الأشخاص الذين أدوا خدمتهم بعد السن الإلزامية.

وأخذت الوزارة في إحصائيتها بعين الاعتبار الجبهات جميعها التي تقاتل فيها إسرائيل، وكذلك كل وحدة مرتبطة بأمن البلاد، بما في ذلك الجنود الإسرائيليين، والشرطة الإسرائيلية، وجهاز الأمن العام "الشاباك"، وقوات العمليات الخاصة، وأفراد فرق التأهب.

