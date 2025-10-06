لحظة إطلاق مسن النار عشوائيًا على المارة والشرطة في سيدني (فيديو وصور)

ارتفع عدد إصابات إطلاق نار بمدينة “سيدني” الاسترالية إلى 20 شخصا.

وقالت الشرطة الأسترالية، إن رجلا أطلق النار في شارع مكتظّ في مدينة "سيدني"، الأحد، قبل أن يتمّ اعتقاله.

وأوضحت أن حادثة إطلاق النار من الشخص المسلح أسفرت عن سقوط عشرين جريحًا على الأقل في سيدني.

وأعلنت الشرطة أن المشتبه به "كان يطلق النار على السيارات العابرة بلا أي تمييز، بما في ذلك مركبات الشرطة".

A 60-year-old man has been arrested after a number of shots were fired in the inner-west Sydney suburb of Croydon Park



The gunman is in hospital awaiting questioning pic.twitter.com/RdjuR2Wg2W October 6, 2025



وقال ستيفين باري من شرطة نيو ساوث ويلز "كان هناك ما بين 50 و100 طلقة نارية".

وبعد ساعتين، أوقفت الشرطة رجلًا ستينيًا يشتبه في أنه مطلق النار في إحدى الشقق ونقلته إلى المستشفى بعد إصابات تلقّاها أثناء اعتقاله.



وأفادت الشرطة بأن حالة أحد المصابين في هذه الواقعة "خطرة"، في حين عولج 19 شخصًا آخر من إصابات ناجمة عن شظايا زجاج خصوصًا.

More than 17 people were injured due to a shooter in Sydney



A 60-year-old man climbed onto the roof of a restaurant and opened fire on people. One of the injured is in critical condition.



The police detained the shooter. He was wounded during the arrest. pic.twitter.com/1WnOYv8ulp — John Wick (@Youri47021927) October 6, 2025

وتعدّ عمليات إطلاق النار كهذه نادرة من نوعها في أستراليا.

ومنذ حادثة من هذا النوع سنة 1996 في تسمانيا أسفرت عن سقوط 35 قتيلا، تحظر الأسلحة الآلية وشبه الآلية في أستراليا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.