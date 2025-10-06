تصرف صبياني، كيف ودع منتخب مصر مونديال الشباب 2025 من الدور الأول؟

ودع منتخب مصر رسميا، بطولة كأس العالم للشباب من الدور الأول، بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، خلف منتخب اليابان صاحب الصدارة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، ومنتخب تشيلي صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم منتخب مصر ثالثا بنفس الرصيد.

منتخب مصر يودع مونديال الشباب بسبب اللعب النظيف

وفقد منتخب مصر تحت 20 سنة، فرصة التأهل للدور ثمن النهائي بـمونديال الشباب، بسبب قاعدة اللعب النظيف، التي حرمت الفراعنة من بطاقة التأهل كوصيف للمجموعة الأولى بسبب حصول أعضائه على 7 بطاقات صفراء في دور المجموعات، مقابل 5 بطاقات فقط لمنتخب تشيلي، لينتزع الأخير بطاقة التأهل على حساب منتخب مصر، رغم تفوق الفراعنة في المواجهة المباشرة بعد الفوز على تشيلي 2-1 في ختام الدور الأول.

ثنائي الجهاز الفني يطيحان بمصر خارج مونديال الشباب

ومن عجائب الكرة المصرية، أن ثنائي الجهاز الفني لمنتخب مصر حمادة أنور مدير المنتخب وعلاء عبده المدرب العام للفريق، حصل كل منهما على بطاقة صفراء للاعتراض على التحكيم خلال المواجهة الأخيرة أمام تشيلي، وهما من يفترض بهما أن يكونا قدوة للاعبين وينصحوهم بتفادي الحصول على البطاقات، فإذا بهما يعترضان على حكم مباراة مصر وتشيلي ويرفعان رصيد مصر إلى 7 بطاقات صفراء، وبفارق بطاقتين عن منتخب تشيلي، فصعد الأخير لدور الـ16 بالمونديال، فيما ودع الفراعنة المنافسات من الدور الأول.

