لحظة مصرع عامل إنارة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالزقازيق ومحافظ الشرقية ينعاه (فيديو)

التقطت إحدى كاميرات المراقبة لحظة مصرع فني الإنارة صبحي عيد عباس، الشهير بـ الشيخ مسعد عيد، أثناء تأديته عمله بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بعدما صُعق بالكهرباء خلال إصلاحه أحد أعمدة الإنارة، في مشهد مؤلم وثّق النهاية المأساوية لرجلٍ أفنى عمره في خدمة الناس وإضاءة طرقاتهم.

اللحظات الأخيرة لعامل الإنارة قبل وفاته

وفي اللحظات التالية للحادث، هرع عدد من المارة في محاولة لإنقاذه، إلا أنه كان قد فارق الحياة متأثرًا بالصعقة الكهربائية، ليسطر بوفاته مشهدًا إنسانيًا موجعًا وسط حالة من الذهول والحزن.

الحزن يخيم على مدينة الزقازيق بعد وفاة الشيخ مسعد

وخيم الحزن على المدينة عقب الحادث، إذ كان الراحل أحد أفراد قسم الإنارة بحي ثانٍ الزقازيق، عُرف بين زملائه وأهالي المنطقة بتدينه وورعه ودماثة خلقه، ولم يكن مجرد عامل يؤدي مهامه اليومية، بل كان وجهًا إنسانيًا مضيئًا في حياة الآخرين.

اعتاد الفقيد المشاركة في تغسيل الموتى وتشييع الجنازات وإلقاء الخطب الدينية في المقابر وسرادقات العزاء، حتى أصبح رمزًا للخير والتطوع وخدمة الناس بصمت وتواضع، ما جعل خبر وفاته يُحدث صدمة وحزنًا بالغًا بين زملائه وأهالي الحي.

جثمان الشيخ مسعد عيد

وشيّع المئات من أهالي الزقازيق جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الإشارة، وسط مشهد مهيب غلبت عليه الدموع والدعوات، مرددين: «غسّل الموتى بيديه، فغسله اليوم زملاؤه بدموعهم».

تكريم اسم الفقيد ودعم أسرته ماديًا ومعنويًا، تقديرًا لتفانيه وإخلاصه

وطالب عدد من الأهالي وزملاء الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثانٍ الزقازيق، بضرورة تكريم اسم الفقيد ودعم أسرته ماديًا ومعنويًا، تقديرًا لتفانيه وإخلاصه في العمل حتى آخر لحظة في حياته.

محافظ الشرقية ينعي شهيد الواجب ويتعهد بدعم أسرته

وفي أول رد رسمي، نعى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الفقيد صبحي عيد عباس، الشهير بـ الشيخ مسعد، فني الإنارة بحي ثان الزقازيق، الذي وافته المنية أثناء تأدية مهام عمله، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لأسرة الفقيد وتلبية احتياجاتهم، تقديرًا لما قدّمه من جهد وإخلاص خلال فترة عمله.

وتقدّم المحافظ بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وزملائه في العمل، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

