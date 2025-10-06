الإثنين 06 أكتوبر 2025
سفك دماء هائل، ترامب يهدد حماس ويحذرها من التلاعب بخطة غزة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، حركة حماس من إهدار فرصة إنهاء الصراع مع إسرائيل، مهددًا بأن ما يترتب على ذلك سيكون "سفك دماء هائل"، حسب تعبيره.

وقال ترامب في تدوينة عبر حسابه بمنصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي: "المباحثات مع حماس ودول أخرى، التي جرت هذا الأسبوع، كانت ناجحة للغاية، وتتقدم بوتيرة سريعة".

وأضاف: "كانت هناك مناقشات إيجابية للغاية مع حماس، ودول من جميع أنحاء العالم (عربًا ومسلمين وغيرهم) خلال نهاية هذا الأسبوع، لإطلاق سراح الرهائن، وإنهاء الحرب في غزة، والأهم من ذلك، السعي الحثيث لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وتابع: "ستجتمع الفرق الفنية مجددًا اليوم الإثنين في مصر، لبحث وتوضيح التفاصيل النهائية. أُبلغتُ بأن المرحلة الأولى من المقرر أن تُنجز هذا الأسبوع، وأدعو الجميع إلى التحرك بسرعة".

وختم ترامب بالقول: "سأواصل متابعة هذا الصراع المستمر منذ قرون. الوقت هو الفيصل، وإلا سيليه سفك دماء هائل - وهو أمر لا يريد أحد رؤيته!".


وكان موقع "أكسيوس" قد نقل عن مسئول أمريكي قوله، في وقت سابق، إن التقدم بشأن خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة يبدو إيجابيًا في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن "الجميع يبذلون جهودا لإنجاح العملية ويعربون عن الثقة بالتوصل إلى اتفاق بشأن غزة".

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه حركة "حماس" أن وفدها برئاسة خليل الحية وصل إلى مصر للاستعداد للمشاركة في مفاوضات خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.
 

