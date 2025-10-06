استبدليه بالبيض والفول والجبن فورا، استشاري يحذر من اللانشون في ساندويتشات المدرسة

اللانشون من اللحوم المصنعة الشهيرة والأكثر شعبية على مستوى العالم حيث لها مذاق مميز ويعشقها الكبار والصغار ويقدم على وجبة الإفطار ووجبة العشاء وأيضا في عمل الساندويتشات.

ويعتبر من أشهر مكونات ساندويتشات المدرسة لإقبال الصغار على تناوله، وبعد تحذير منظمة الصحة العالمية من اللانشون لاحتوائه على مواد مسرطنة، يجب على الأمهات منعه حفاظا على صحة الصغار.

أمراض خطيرة يسببها اللانشون للأطفال

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك مخاطر عديدة للانشون على الأطفال، منها:-

اللانشون والسوسيس واللحوم المصنعة بشكل عام تحتوى على مادتى النترات والنيتريت وهى مواد عندما تدخل الى الجسم قد تتحول إلى مواد مسرطنة.

اللانشون واللحوم المصنعة تتكون من مواد ليس لها أي قيمة غذائية وبالتالى تناولها ليس له أى فوائد.



يحتوى اللانشون واللحوم المصنعة على نسبة عالية من الصوديوم ما يسبب إرهاق للكلى لدى الأطفال ما يصيبهم بأمراض الكلى مبكرا.



اللانشون واللحوم المصنعة تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية ما يصيب الأطفال بالسمنة المفرطة.



اللانشون واللحوم المصنعة تحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة وبالتالى تزيد من فرص إصابة الصغار بأمراض القلب والسكر والضغط فى سن مبكر.

وأضاف شبيب، أن هذا المخاطر يسببها اللانشون المطابق للمواصفات الصحية، هذا يعنى أن اللانشون غير المطابقة مخاطرة أعلى، لذا يجب الامتناع عن تناول اللانشون نهائيا وعدم تقديمه فى ساندويتشات المدرسة، واستبداله بساندويتشات البيض والفول والجبن حفاظا على صحة الصغار.

