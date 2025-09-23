طريقة عمل البسطرمة في البيت بمكونات بسيطة

طريقة عمل البسطرمة، البسطرمة من الأطعمة الشهيرة في المطبخ الشرقي وخاصة في مصر وتركيا، وهي عبارة عن لحم متبل يجفف بطرق معينة حتى يصبح طعاما غنيا بالنكهة ومميزا يستخدم في الساندويتشات أو مع البيض أو الوصفات المختلفة.

وطريقة عمل البسطرمة، ليست صعبة ولكن تحتاج دقة الخطوات، ورغم أن الكثيرين يشترونها جاهزة من الأسواق، إلا أن تحضيرها في البيت له نكهة خاصة ويضمن لكى النظافة وجودة المكونات.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل البسطرمة فى البيت.

مكونات عمل البسطرمة:-

لحم بقري خالي من الدهون يفضل وش الفخذ أو العرق الفلتو بوزن حوالي 2 كجم

ملح خشن بكمية كافية لتغطية اللحم بالكامل

لبهارات البسطرمة الشرمولة أو الغلاف الخارجي

كوب كبير من الحلبة المطحونة

نصف كوب من الفلفل الأحمر الحار بابريكا أو شطة حسب الرغبة

نصف كوب من الثوم المفروم أو المطحون

نصف كوب من الكمون

رشة كزبرة ناشفة مطحونة

ماء أو قليل من الزيت لتكوين عجينة سميكة

طريقة عمل البسطرمة

طريقة عمل البسطرمة فى البيت:-

اغسلي اللحم جيدا وجففيه تماما بمنديل ورقي.

يقطع إلى قطع طويلة متماسكة (تشبه الفلتو) بحيث يسهل تعليقها وتجفيفها.

ضعي كمية من الملح الخشن في وعاء عميق، ثم غطي قطع اللحم بالملح تماما من جميع الجوانب.

ضعي اللحم المملح في مصفاة أو صينية مائلة حتى يتسرب السائل الناتج عن اللحم.

غطيه جيدا وضعيه في الثلاجة لمدة 3 إلى 4 أيام مع تقليبه يوميا لضمان خروج الماء الزائد.

بعد انتهاء المدة، اغسلي اللحم جيدا بالماء لإزالة الملح الزائد.

جففيه بقطعة قماش نظيفة واتركيه مكشوف في مكان جيد التهوية لمدة يوم حتى يتماسك.

ضعي اللحم بين لوحين خشب أو في صينية مسطحة، وضعي فوقه ثقل مثل حجر نظيف أو ثقل معدني لمدة يوم أو يومين.

هذه الخطوة تساعد على تفريغ الهواء وتقليل نسبة الرطوبة.

في وعاء، اخلطي الحلبة المطحونة مع الثوم والكمون والبابريكا والكزبرة.

أضيفي قليلا من الماء أو الزيت تدريجيا حتى تحصلي على عجينة سميكة قابلة للفرد.

افردي خلطة البسطرمة على اللحم بالكامل بحيث يغطي من كل الجهات بطبقة سميكة.

اتركيه مغطى بالخلطة لمدة يوم حتى تتماسك عليه.

علقي قطع اللحم في مكان جيد التهوية بعيدًا عن الشمس المباشرة لمدة 10 – 15 يوم تقريبا.

يفضل أن يكون المكان نظيف وجاف حتى لا يتعرض العفن.

بعد تمام التجفيف، يصبح اللحم صلب ومتماسك وجاهز للتقطيع.

تقطع البسطرمة شرائح رفيعة جدا باستخدام سكين حاد.

يمكن تناولها مباشرة في الساندويتشات مع الخبز الطازج، أو تحميرها مع البيض والزبدة لعمل "بيض بالبسطرمة"، أو إضافتها للوصفات مثل البيتزا أو الفطائر.

لضمان نجاح البسطرمة اختاري لحم طازج وخالي من الدهون لأنه يفسد بسرعة مع التجفيف.

التهوية الجيدة ضرورية جدا لمنع نمو البكتيريا أو العفن.

طبقة البهارات (الحلبة والثوم) ليست فقط لإضافة الطعم، لكنها أيضا تحافظ على اللحم من التلف.

يمكن تخزين البسطرمة بعد تجهيزها في الفريزر أو الثلاجة للحفاظ على جودتها لفترة أطول.

فوائد البسطرمة الغذائية

غنية بالبروتين الذي يساعد على بناء العضلات.

تحتوي على الحديد الذي يحمي من الأنيميا.

الثوم والحلبة في تتبيلتها يساعدان على تعزيز المناعة وتحسين الهضم.

لكنها عالية الملوحة والدهون نسبيا، لذا يجب تناولها باعتدال خصوصا لمرضى الضغط أو القلب.

