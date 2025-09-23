الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل البسطرمة في البيت بمكونات بسيطة

البسطرمة
البسطرمة

طريقة عمل البسطرمة، البسطرمة من الأطعمة الشهيرة في المطبخ الشرقي وخاصة في مصر وتركيا، وهي عبارة عن لحم متبل يجفف بطرق معينة حتى يصبح طعاما غنيا بالنكهة ومميزا يستخدم في الساندويتشات أو مع البيض أو الوصفات المختلفة.

وطريقة عمل البسطرمة، ليست صعبة ولكن تحتاج دقة الخطوات، ورغم أن الكثيرين يشترونها جاهزة من الأسواق، إلا أن تحضيرها في البيت له نكهة خاصة ويضمن لكى النظافة وجودة المكونات.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل البسطرمة فى البيت.

مكونات عمل البسطرمة:-

لحم بقري خالي من الدهون يفضل وش الفخذ أو العرق الفلتو بوزن حوالي 2 كجم

ملح خشن بكمية كافية لتغطية اللحم بالكامل

لبهارات البسطرمة الشرمولة أو الغلاف الخارجي

كوب كبير من الحلبة المطحونة

نصف كوب من الفلفل الأحمر الحار بابريكا أو شطة حسب الرغبة

نصف كوب من الثوم المفروم أو المطحون

نصف كوب من الكمون

رشة كزبرة ناشفة مطحونة

ماء أو قليل من الزيت لتكوين عجينة سميكة

طريقة عمل البسطرمة 
طريقة عمل البسطرمة 

طريقة عمل البسطرمة فى البيت:-

  • اغسلي اللحم جيدا وجففيه تماما بمنديل ورقي.
  • يقطع إلى قطع طويلة متماسكة (تشبه الفلتو) بحيث يسهل تعليقها وتجفيفها.
  • ضعي كمية من الملح الخشن في وعاء عميق، ثم غطي قطع اللحم بالملح تماما من جميع الجوانب.
  • ضعي اللحم المملح في مصفاة أو صينية مائلة حتى يتسرب السائل الناتج عن اللحم.
  • غطيه جيدا وضعيه في الثلاجة لمدة 3 إلى 4 أيام مع تقليبه يوميا لضمان خروج الماء الزائد.
  • بعد انتهاء المدة، اغسلي اللحم جيدا بالماء لإزالة الملح الزائد.
  • جففيه بقطعة قماش نظيفة واتركيه مكشوف في مكان جيد التهوية لمدة يوم حتى يتماسك.
  • ضعي اللحم بين لوحين خشب أو في صينية مسطحة، وضعي فوقه ثقل مثل حجر نظيف أو ثقل معدني لمدة يوم أو يومين.
  • هذه الخطوة تساعد على تفريغ الهواء وتقليل نسبة الرطوبة.
  • في وعاء، اخلطي الحلبة المطحونة مع الثوم والكمون والبابريكا والكزبرة.
  • أضيفي قليلا من الماء أو الزيت تدريجيا حتى تحصلي على عجينة سميكة قابلة للفرد.
  • افردي خلطة البسطرمة على اللحم بالكامل بحيث يغطي من كل الجهات بطبقة سميكة.
  • اتركيه مغطى بالخلطة لمدة يوم حتى تتماسك عليه.
  • علقي قطع اللحم في مكان جيد التهوية بعيدًا عن الشمس المباشرة لمدة 10 – 15 يوم تقريبا.
  • يفضل أن يكون المكان نظيف وجاف حتى لا يتعرض العفن.
  • بعد تمام التجفيف، يصبح اللحم صلب ومتماسك وجاهز للتقطيع.
  • تقطع البسطرمة شرائح رفيعة جدا باستخدام سكين حاد.
  • يمكن تناولها مباشرة في الساندويتشات مع الخبز الطازج، أو تحميرها مع البيض والزبدة لعمل "بيض بالبسطرمة"، أو إضافتها للوصفات مثل البيتزا أو الفطائر.
  • لضمان نجاح البسطرمة اختاري لحم طازج وخالي من الدهون لأنه يفسد بسرعة مع التجفيف.
  • التهوية الجيدة ضرورية جدا لمنع نمو البكتيريا أو العفن.
  • طبقة البهارات (الحلبة والثوم) ليست فقط لإضافة الطعم، لكنها أيضا تحافظ على اللحم من التلف.
  • يمكن تخزين البسطرمة بعد تجهيزها في الفريزر أو الثلاجة للحفاظ على جودتها لفترة أطول.

فوائد البسطرمة الغذائية

  • غنية بالبروتين الذي يساعد على بناء العضلات.
  • تحتوي على الحديد الذي يحمي من الأنيميا.
  • الثوم والحلبة في تتبيلتها يساعدان على تعزيز المناعة وتحسين الهضم.
  • لكنها عالية الملوحة والدهون نسبيا، لذا يجب تناولها باعتدال خصوصا لمرضى الضغط أو القلب.
txt

استعدادا للعام الدراسي الجديد، طريقة عمل اللانشون في البيت

txt

لساندويتشات المدرسة، أسهل طريقة لعمل الجبنة القريش في المنزل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البسطرمة طريقة عمل البسطرمة مكونات عمل البسطرمة طريقة عمل البسطرمة في البيت الشيف نورهان القاضى

مواد متعلقة

مفاجأة عن أسعار الجبن اليوم قبل بدء العام الدراسي

هتوفرلك في ساندويتشات المدرسة، طريقة عمل الجبن المثلثات

طريقة عمل الجبنة الرومى فى البيت بمكونات اقتصادية

طريقة عمل اللانشون البيتي، آمن على الصحة وسهل التحضير

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

"قلة احترام لممثل مصر"، ميدو يهاجم رابطة الأندية بسبب بيراميدز

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

اسنجابة لـ"فيتو"، صحة الإسماعيلية تفحص حالة طفلة تبرع والدها بكليته لإنقاذ حياتها

ملف المدرب، أزمة بين الخطيب ومختار بسبب عودة البدري

مقاطع خادشة للحياء لطالبات على هاتفه، اعترافات مدير المدرسة المتهم بالتحرش أمام نيابة القليوبية

تجويد مضر!

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي للغة الإشارة، الإفتاء توضح موقف الشرع من ترجمة معاني القرآن الكريم

اليوم العالمي للغة الإشارة، الجندي: التاريخ الإسلامي مليء بنماذج من العلماء ذوي الهِمَم

ما هي مراتب اليقين كما جاءت في القرآن الكريم؟ السيد عرفة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads