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تشميع مصنع بالجيزة يستخدم مخلفات الدواجن في صناعة اللانشون والسجق والبرجر (صور)

ضبط مخلفات الدواجن
ضبط مخلفات الدواجن

شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية والأمنية لضبط المخالفات والتأكد من سلامة السلع المتداولة.

وفى ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين وبالتعاون مع حي الوراق بتوجيه عدد من حملات الضبط والمتابعة للأسواق لمنع التلاعب بالأسعار وضمان سلامة اللحوم والدواجن والمصنعات والأسماك المتداولة لحفظ أمن وسلامة المواطنين. 

 

واطلع المحافظ على جهود الحملات التي اسفرت عن ضبط احد المنشآت غير المرخصة بحي الوراق تقوم بانتاج مصنعات اللحوم " البرجر، السجق، اللانشون باستخدام جلود وعظام وأجنحة الدواحن في ضربه جديدة توجهها الاجهزة التموينية للمنشأت المخالفة التي تتلاعب بصحة وسلامه المواطنين. 

وتم ضبط كمية مقدارها 5 طن من جلود وعظام ودهون الدواجن وكذلك كميات من المنتج النهائي  وتم غلق وتشميع المنشأة والثلاجة بمحتوياتها كما تم التحفظ ومصادرة المعدات المستخدمة فى التصنيع من مفارم واجهزة تصنيع وموازين وغيرها وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة 

وجاءت الحملة برئاسة السيد بلاسى مدير مديرية التموين بالجيزة واللواء أحمد السكرى رئيس حى الوراق والسيد محى اسماعيل مدير الرقابة المركزية واحمد البرج مدير تموين الوراق.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار اللحوم والدواجن حي الوراق عادل النجار محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بالجيزة

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