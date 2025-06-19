الخميس 19 يونيو 2025
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ضبط مجزر يقوم بفرم هياكل ودهون الدواجن لتصنيع اللانشون والبرجر ببني سويف

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التموين، فيتو

تمكنت مديرية التموين بـ محافظة بني سويف، من ضبط مجزر دواجن غير مرخص، يقوم بفرم هياكل الفراخ والجلود والدهون، لإنتاج مفروم دواجن يُستخدم في تصنيع منتجات مثل اللانشون والبرجر، في مخالفة جسيمة تُعد من صور الغش التجاري وتشكل خطرًا على صحة المواطنين.

 

حملة لمديرية التموين ببني سويف

وأسفرت الحملة، التي نُفذت مديرية التموين ببني سويف، عن ضبط ما يقرب من طن ونصف من هياكل الفراخ، ونصف طن من الجلود والدهون، و120 كجم من مفروم دواجن مجهول المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة محافظة بني سويف، لتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمنشآت الغذائية، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، من خلال حملات مفاجئة تشنها مديرية التموين، تحت إشراف وزارة التموين

 

مواجهة الغش التجاري وضبط الأسواق

وقد وردت تفاصيل الواقعة ضمن تقرير شامل عرضه محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، على الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حول نتائج الحملات التموينية التي تنفذها المديرية بشكل يومي لمواجهة الغش التجاري وضبط الأسواق.

 

ووجّه محافظ بني سويف، باستمرار تلك الحملات التموينية المفاجئة والتوسع في نطاقها، مع ضرورة تطبيق القانون على المخالفين بكل حسم، وعدم التهاون في أي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المواطنين.

 

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