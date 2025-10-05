مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدولي بالبحيرة

شهد الطريق الدولي بنطاق مركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة، حادثًا مروعًا أسفر عن مصرع شخص في العقد الرابع من العمر، وإصابة آخر بكسور وجروح متفرقة، وذلك إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من الكيلو 17.

مستشفى وادي النطرون التخصصي

تلقى اللواء مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدولي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص، تبين مصرع "متولي.ف " مقيم بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

كما أسفر الحادث عن إصابة "صلاح.ع" مقيم بذات العنوان، بكسور وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف أسباب الحادث وملابساته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.