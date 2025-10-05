الأحد 05 أكتوبر 2025
مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدولي بالبحيرة

انقلاب سيارة ربع نقل

شهد الطريق الدولي بنطاق مركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة، حادثًا مروعًا أسفر عن مصرع شخص في العقد الرابع من العمر، وإصابة آخر بكسور وجروح متفرقة، وذلك إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من الكيلو 17.

مستشفى وادي النطرون التخصصي

تلقى اللواء مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدولي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص، تبين مصرع "متولي.ف " مقيم بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

كما أسفر الحادث عن إصابة "صلاح.ع" مقيم بذات العنوان، بكسور وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف أسباب الحادث وملابساته.

