الأحد 05 أكتوبر 2025
بعد تصدره ترتيب الدوري الإيطالي، أرقام نادي نابولي تحت قيادة كونتي

فاز فريق نابولي أمام جنوى بهدفين مقابل هدف في  المباراة التي أقيمت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

نابولي استطاع بقيادة انطونيو كونتي استعادة صدارة الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة متساويا مع روما.

وتوج نابولي تحت قيادة كونتي بالدوري الإيطالي الموسم الماضي.

أرقام نادي نابولي بقيادة كونتي هذا الموسم:

 15 نقطة من 18 نقطة في الدوري الايطالي 

متصدر الدوري مؤقتًا

وحقق  3 نقاط من 6 في دوري الأبطال

اهداف المباراة أمام جنوى 

وأحرز هدف جنوى جيف اخاتور في الدقيقة 33 من عمر الشوط.

 

ونجح أندريه أنجيسا في التعادل بعد اسيست رائع من كيفين دي بروين  مع الدقيقة  57.

 

وأضاف راسموس هويلوند الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 75.

 

تشكيل نابولي أمام جنوى

تشكيل جنوى أمام نابولي

وضع الفريقين بجدول الدوري 

 

ويحتل نابولي  صدارة ترتيب الدوري الايطالي  برصيد 15 نقطة، متساويًا مع ميلان المتصدر، بعدما تلقى أول خسارة له هذا الموسم في الجولة السابقة أمام الروسونيري بنتيجة 2-1.

 

على الجانب آخر، يتذيل جنوى جدول الترتيب تقريبًا، حيث يحتل المركز التاسع عشر برصيد نقطتين فقط، بعد خسارتين متتاليتين، آخرهما هزيمة قاسية أمام لاتسيو بثلاثية نظيفة، ما يزيد من الضغط على الفريق للخروج بنتيجة إيجابية.

الأرقام لا تصب في مصلحة جنوى، إذ لم يحقق أي فوز أمام نابولي في آخر 6 مواجهات بين الفريقين، وانتهت آخر مواجهة جمعتهما على نفس الملعب بالتعادل 2-2.

وخلال آخر 10 مباريات بين الفريقين، فاز نابولي 5 مرات، وتعادل الفريقان 4 مرات، وفاز جنوى مرة واحدة فقط.

