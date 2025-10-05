علاج فطريات اللسان، فطريات اللسان من أكثر مشكلات الفم شيوعا، التى تنتشر بين الكبار والصغار وتسبب مشاكل وأعراض عديدة.

وعلاج فطريات اللسان، أمر ضرورى للتخلص من الأعراض المزعجة التى تتمثل فى تغيير لون اللسان والرائحة الكريهة للفم والتقرحات، وتجنب حدوث أى مضاعفات خطيرة.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن فطريات اللسان حالة تظهر عندما تتكاثر الفطريات الطبيعية الموجودة في الفم، بشكل مفرط، مما يؤدي إلى ظهور طبقة بيضاء أو صفراء على سطح اللسان، وهي عدوى فطرية تصيب الأغشية المخاطية في الفم، وخاصة اللسان، وقد تمتد إلى اللثة أو الحلق أو سقف الحلق في الحالات الشديدة.

أعراض فطريات اللسان

وأضاف سلامة، أن فطريات اللسان ليست خطيرة في الغالب، لكنها تسبب إزعاج كبير، وقد تكون علامة على ضعف المناعة أو مشاكل صحية أخرى، وهى شائعة عند الكبار والصغار، وتظهر على شكل بقع بيضاء أو طبقة تغطي اللسان، وأحيانا تسبب ألم أو عدم راحة، وهناك حالات تحتاج طبيب مختص للعلاج وأخرى يمكن علاجها بالوصفات الطبيعية فى المنزل.

علاج فطريات اللسان

6 نصائح لعلاج فطريات اللسان

وتابع، أن هناك 6 نصائح لعلاج فطريات اللسان عند الكبار والصغار، منها:

المضمضة بالماء والملح، حيث نقلب نصف ملعقة صغيرة ملح في كوب ماء دافئ، والغرغرة بها أكثر مرة في اليوم، ما يقلل الفطريات ويهدئ الالتهاب.

الزبادي الطبيعي، حيث يحتوى على بكتيريا نافعة توازن الفم، ويكفى ملعقتان منها يوميا بدون سكر لتضعف الفطريات.

زيت جوز الهند، حيث نأخذ منه ملعقة صغيرة ونمضمض بها من 5 إلى 10 دقائق، فهو يساعد على تقليل نمو الفطريات ويقوي صحة الفم.

صودا الخبز، حيث نضيفه إلى الماء لعمل محلول واستخدام كمضمضة تعمل على جعل الوسط قلويا، ما يضعف الفطريات ويخفف البقع.

نظافة الفم، يجب غسل الأسنان واللسان بالسواك أو فرشاة الأسنان، وتغيير الفرشاة كل فترة.

تقليل السكريات، لأن الحلوى والسكر تزيد نمو الفطريات.

