مفعولها سريع وآمنة، علاج قرح الفم في البيت بمواد طبيعية

علاج قرح الفم، في البيت بمواد طبيعية، تُعد قرح الفم من المشكلات الصحية المزعجة التي يعاني منها كثير من الناس، حيث تظهر على شكل تقرحات صغيرة أو بثور مؤلمة داخل الفم أو على اللثة أو باطن الخد أو اللسان.





وعلى الرغم من أنها غالبًا ما تكون غير خطيرة وتختفي من تلقاء نفسها خلال أسبوع إلى أسبوعين، إلا أن الألم المصاحب لها وصعوبة تناول الطعام أو الشراب يجعل الكثيرين يبحثون عن طرق سريعة وفعّالة لتخفيف الأعراض.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أنه من حسن الحظ أن هناك العديد من المواد الطبيعية المتوفرة في كل بيت، التي يمكن أن تساعد على تهدئة الألم، وتسريع الشفاء، والحد من تكرار ظهور هذه القرح.





وصفات طبيعية لعلاج قرح الفم



في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مها، أبرز طرق علاج قرح الفم في المنزل بمواد طبيعية بسيطة وآمنة.



أولًا: العسل

العسل من أقدم وأشهر العلاجات الطبيعية لقرح الفم، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، إضافة إلى أنه يعمل كمرطب للأنسجة، مما يقلل من الشعور بالألم والجفاف داخل الفم.

طريقة الاستخدام:

يُدهن القرح بالقليل من العسل النقي عدة مرات في اليوم، وخصوصًا بعد الأكل وقبل النوم. يساعد ذلك في تكوين طبقة واقية تخفف الألم وتسرع عملية التئام القرح.

ثانيًا: الماء والملح

المضمضة بالماء والملح تُعتبر من أكثر الطرق الفعّالة والبسيطة في علاج قرح الفم، حيث يعمل الملح على تعقيم الفم وقتل البكتيريا، بينما يساعد الماء الدافئ على تهدئة الأنسجة الملتهبة.

طريقة الاستخدام:

إذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب ماء دافئ، واستخدامه كغسول للفم 3 مرات يوميًا.

ثالثًا: زيت جوز الهند

زيت جوز الهند يتميز بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، كما أنه يحتوي على دهون طبيعية تساعد على ترطيب المنطقة المصابة وتقليل الالتهاب.

طريقة الاستخدام:

وضع القليل من زيت جوز الهند مباشرة على القرحة باستخدام قطنة نظيفة، أو المضمضة بملعقة صغيرة من الزيت فيما يُعرف بطريقة "السحب بالزيت".

رابعًا: أوراق الريحان

الريحان من الأعشاب الغنية بالزيوت الطيارة ذات الخصائص المضادة للميكروبات والالتهابات، كما يساعد على تسريع عملية التئام التقرحات.

طريقة الاستخدام:

مضغ بعض أوراق الريحان الطازجة يوميًا، أو غليها في الماء واستخدامها كغسول للفم.

خامسًا: جل الصبار (الألوفيرا)

الصبار أو الألوفيرا له تأثير مهدئ وملطف على الأغشية المخاطية داخل الفم، كما أنه غني بمركبات طبيعية تساهم في ترميم الأنسجة المتضررة.

طريقة الاستخدام:

استخراج جل الصبار الطازج وتطبيقه مباشرة على القرحة مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

سادسًا: اللبن والزبادي

الزبادي يحتوي على البروبيوتيك (البكتيريا النافعة) التي تعيد التوازن الميكروبي داخل الفم، وتساعد على الحد من نمو البكتيريا الضارة المسببة للقرح.

طريقة الاستخدام:

تناول كوب من الزبادي الطبيعي يوميًا، أو تطبيق القليل منه مباشرة على القرحة وتركه لدقائق قبل شطف الفم.

سابعًا: ماء الورد أو ماء الزهر

يتميز ماء الورد بخواصه الملطفة والمهدئة، وهو يُستخدم تقليديًا لغسل الفم وتخفيف الالتهابات.

طريقة الاستخدام:

المضمضة بماء الورد مرتين يوميًا تساعد على تهدئة الألم وتسريع الشفاء.

ثامنًا: الشاي الأسود أو الأخضر

الشاي غني بمضادات الأكسدة (الفلافونويدات) والعفصيات التي تساعد على تقليل الالتهاب والألم.

طريقة الاستخدام:

يمكن وضع كيس شاي مبلل مباشرة على القرحة لبضع دقائق، أو شرب كوب من الشاي الدافئ غير المحلى.

تاسعًا: الثوم

الثوم يُعتبر مضادًا حيويًا طبيعيًا، وله خصائص قوية مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله فعالًا في علاج التقرحات الفموية.

طريقة الاستخدام:

فرك شريحة صغيرة من الثوم بلطف على مكان القرحة لبضع ثوانٍ مرة واحدة يوميًا.

عاشرًا: خل التفاح المخفف

خل التفاح يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، لكن يجب استخدامه بحذر لأنه قد يسبب تهيجًا عند استخدامه بشكل مركز.

طريقة الاستخدام:

إضافة ملعقة صغيرة من خل التفاح إلى كوب ماء واستخدامه كغسول للفم مرة يوميًا.

قرح الفم وعلاجها

نصائح وقائية لتجنب تكرار قرح الفم

إلى جانب استخدام المواد الطبيعية السابقة، هناك بعض الإرشادات التي تساعد على الحد من تكرار القرح:

الحفاظ على نظافة الفم والأسنان بالفرشاة والمعجون المناسب.

تجنب الأطعمة الحارة أو الحمضية التي قد تهيج القرح.

تناول أطعمة غنية بالفيتامينات، خاصة فيتامين "ب12" والحديد وحمض الفوليك.



