أضرار مضغ اللبان كثيرا، الإسهال وتآكل مينا الأسنان

أضرار مضغ اللبان كثيرا، مضغ اللبان من العادات التى يسلكها العديد من الكبار والصغار وأحيانا تكون لعشق اللبان وأحيانا أخرى لإشغال الفم.

وأضرار مضغ اللبان كثيرا، عديدة فهو يؤثر على الأسنان والفك بالطبع ولكن هذا ليس فقط بل له أضرار أخرى عديدة لذا يجب الحذر من الإفراط فى مضغ اللبان.

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن مضغ اللبان من العادات الشائعة التي يمارسها الكثير من الناس يوميا لأسباب متنوعة، مثل إنعاش النفس، تقليل التوتر، أو حتى كوسيلة لكبح الشهية، وعلى الرغم من أن اللبان قد يحمل بعض الفوائد الصحية عند مضغه باعتدال، إلا أن الإفراط في استخدامه قد يؤدي إلى مجموعة من الأضرار الصحية التي قد لا يتنبه لها كثيرون.

أضرار مضغ اللبان كثيرا

أضرار مضغ اللبان كثيرا

وأضاف خليل، أن من أضرار مضغ اللبان كثيرا:-

عند مضغ اللبان لفترات طويلة، يقوم الشخص بابتلاع كميات كبيرة من الهواء، مما يؤدي إلى الانتفاخ، والغازات الزائدة، والشعور بعدم الراحة في البطن

يحفز مضغ اللبان إنتاج اللعاب والأحماض الهضمية باستمرار، مما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالحموضة أو الارتجاع المريئي، وتهيج جدار المعدة، خاصة لدى من يعانون من قرحة أو التهابات معدية.

تحتوي بعض أنواع اللبان الخالي من السكر على محليات صناعية مثل السوربيتول أو المانيتول، والتي قد تسبب الإسهال المزمن عند تناولها بكميات كبيرة، واضطراب توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء.

المضغ المتكرر والمستمر يمكن أن يجهد عضلات الفك ويسبب آلام في عضلات الوجه والفكين، وصوت "طقطقة" عند فتح الفم أو إغلاقه، وصداع مزمن ناتج عن التوتر العضلي.

اللبان المحلى بالسكر قد يزيد من خطر تسوس الأسنان وتآكل المينا.

بعض أنواع اللبان حتى وإن كانت خالية من السكر، قد تحتوي على أحماض تؤثر على سطح الأسنان مع الاستعمال المكثف.

رغم أن مضغ اللبان قد يساعد مؤقتا على تقليل التوتر، فإن الإفراط فيه يمكن أن يتحول إلى عادة عصبية مرتبطة بالقلق، وتزيد من الشعور بعدم الراحة النفسية، الاعتماد على العلكة كمهدئ مؤقت بدلا من مواجهة الضغوط بطرق صحية.

بعض الأشخاص لا يستطيعون التوقف عن مضغ اللبان، مما يتحول إلى إدمان سلوكي يصعب التخلص منه، ويتسبب في حرج اجتماعي.

كثرة استهلاك اللبان الخالي من السكر تعني التعرض المستمر لمحليات مثل الأسبارتام، السوربيتول، والزيلتول، والتي قد تسبب مشاكل في الهضم، وتأثيرات محتملة على الأعصاب عند بعض الأشخاص الحساسين.

قد تحتوي بعض أنواع اللبان على ملونات ونكهات صناعية تؤثر على الصحة العامة مع كثرة الاستخدام، خاصة لدى الأطفال.

بعض الأشخاص قد يستخدمون اللبان كوسيلة لتأجيل تناول الطعام، مما قد يؤثر سلبا على النظام الغذائي ويسبب سوء تغذية على المدى الطويل.

نصائح لتقليل أضرار مضغ اللبان

وتابع، أن هناك بعض النصائح لتقليل مضغ اللبان لتجنب مخاطره، منها:-

تحديد عدد مرات المضغ اليومي (لا تزيد عن مرتين إلى ثلاث مرات يوميا).

اختيار أنواع خالية من السكر ومحلاة بشكل طبيعي إن أمكن.

تجنب اللبان بعد الأكل مباشرة لتقليل إفراز الأحماض المعدية.

مراقبة أي أعراض هضمية أو عصبية ناتجة عن العلكة، والتوقف عند الضرورة.

مضغ اللبان لفترات قصيرة فقط (لا تتجاوز 10–15 دقيقة في المرة).

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