أسباب الإصابة بتقرحات الفم وطرق علاجها بالمنزل

تقرحات الفم هي آفات صغيرة تظهر في أي مكان داخل الفم، بما في ذلك اللثة، الشفتين، اللسان، باطن الخدين، أو سقف الفم، وغالبًا ما تكون هذه التقرحات حمراء، أو صفراء، أو بيضاء اللون، وقد يظهر منها تقرح واحد أو أكثر.

على الرغم من أنها قد تكون مؤلمة وتجعل الأكل والشرب والكلام غير مريح، إلا أنها في معظم الحالات تكون غير ضارة وتختفي من تلقاء نفسها في غضون أسبوع أو أسبوعين، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

أعراض تقرحات الفم

تتميز تقرحات الفم بسهولة اكتشافها، حيث تظهر على شكل تقرحات صغيرة يمكن أن تكون:

حمراء حول الحواف.

بيضاء، أو صفراء، أو رمادية في المنتصف.

وقد يصاحبها أيضًا:

تورم حول التقرحات.

زيادة الألم عند تنظيف الأسنان بالفرشاة.

ألم يزداد سوءًا عند تناول الأطعمة الحارة أو المالحة أو الحامضة.

أسباب تقرحات الفم

تتعدد الأسباب الكامنة وراء ظهور تقرحات الفم، وتشمل:

الإصابات الطفيفة: مثل عض الخد أو اللسان عن طريق الخطأ، أو الإصابات الناتجة عن علاجات الأسنان كحشو التجويف، أو تهيج الأنسجة بسبب تقويم الأسنان.

ردود الفعل التحسسية: تجاه بعض أنواع البكتيريا أو مكونات معجون الأسنان الخشنة.

النظام الغذائي: الإفراط في تناول الأطعمة الحمضية مثل البرتقال، الأناناس، والفراولة.

التغيرات الهرمونية: خاصة أثناء الدورة الشهرية.

الضغط النفسي وقلة النوم.

حالات صحية كامنة: قد تكون تقرحات الفم مؤشرًا على حالات طبية أخرى، بما في ذلك:

نقص الفيتامينات.

الالتهابات الفيروسية، البكتيرية أو الفطرية (مثل القلاع الفموي).

أمراض المناعة الذاتية مثل داء كرون، الداء الزلاقي، التهاب المفاصل التفاعلي، الذئبة، وداء بهجت.

أنواع تقرحات الفم الشائعة

هناك عدة أنواع من تقرحات وآفات الفم، ومن أبرزها:

القرح القلاعية (Canker Sores): تُعد الأكثر شيوعًا، وتظهر عادةً بلون أبيض أو أصفر مع احمرار حول الحواف. قد تكون ناجمة عن صدمات بسيطة، أطعمة حمضية، أو التوتر.

الحزاز المسطح الفموي (Oral Lichen Planus): حالة مناعية تسبب طفحًا جلديًا مثيرًا للحكة وقروحًا بيضاء تشبه الدانتيل داخل الفم. تصيب عادة النساء في سن الخمسين فما فوق.

الطلاوة البيضاء (Leukoplakia): تسبب بقعًا بيضاء أو رمادية داخل الفم نتيجة نمو الخلايا الزائد. قد تكون ناجمة عن تهيج مزمن كالناتج عن التدخين أو مضغ التبغ، وعادة ما تكون غير سرطانية.

الطلاوة الحمراء (Erythroplakia): أيضًا مرتبطة بالتدخين أو مضغ التبغ، وتظهر كبقع حمراء غالبًا خلف الأسنان الأمامية السفلية أو تحت اللسان. على عكس الطلاوة البيضاء، غالبًا ما تكون الطلاوة الحمراء سرطانية أو ما قبل سرطانية.

القلاع الفموي (Oral Thrush): عدوى فطرية يسببها فرط نمو خميرة المبيضات البيضاء. تظهر عادة بعد العلاج بالمضادات الحيوية أو عند ضعف الجهاز المناعي، وتسبب تقرحات وبقعًا حمراء وبيضاء كريمية.

سرطان الفم (Oral Cancer): يمكن أن تظهر آفات سرطان الفم على شكل تقرحات حمراء أو بيضاء لا تلتئم من تلقاء نفسها. إذا استمرت قرحة الفم لأكثر من ثلاثة أسابيع دون أن تختفي، يجب استشارة مقدم الرعاية الصحية فورًا.

الوقاية من الإصابة بتقرحات الفم

لتقليل خطر ظهور تقرحات الفم أو تخفيف حدتها، يُنصح بما يلي:

استخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة لتجنب تهيج الأنسجة.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات الطازجة

زيارة طبيب الأسنان بانتظام لإجراء الفحوصات والتنظيف.

إذا اشتبه طبيبك بوجود حالة مرضية كامنة تسبب التقرحات، فإن علاج هذه الحالة يمكن أن يقلل من خطر عودة التقرحات.

كيفية علاج تقرحات الفم في المنزل ومتى يجب استشارة الطبيب

على الرغم من أن العديد من تقرحات الفم تختفي من تلقاء نفسها، إلا أن هناك عدة طرق منزلية يمكن أن تساعد في تخفيف الألم وتسريع الشفاء. ومع ذلك، من الضروري معرفة متى يكون الوقت قد حان لاستشارة الطبيب.

العلاج المنزلي لتقرحات الفم

تهدف العلاجات المنزلية إلى تخفيف الأعراض وتسريع الشفاء، وتشمل:

المضمضة بالماء المالح لمدة 30 ثانية عدة مرات في اليوم. يساعد الملح على تطهير المنطقة وتقليل الالتهاب.

استخدام العسل، ضع كمية صغيرة من العسل النقي مباشرة على القرحة، له خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للميكروبات قد تساعد في الشفاء. كرر ذلك عدة مرات في اليوم.

جل الصبار (الألوفيرا)، ضع كمية صغيرة من جل الصبار النقي مباشرة على القرحة، يُعرف الصبار بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهاب التي قد تساعد في تخفيف الألم والتعافي.

المضمضة بصودا الخبز، اخلط ملعقة صغيرة من صودا الخبز في نصف كوب من الماء، استخدم المحلول للمضمضة. تساعد صودا الخبز على معادلة الحموضة في الفم وتقليل الالتهاب.

تجنب الأطعمة المهيجة، وابتعد عن الأطعمة الحارة، المالحة، الحمضية (مثل الحمضيات والطماطم)، والأطعمة الخشنة أو المقرمشة التي يمكن أن تهيج القرحة وتزيد من الألم.

الحفاظ على نظافة الفم الجيدة، نظف أسنانك بفرشاة أسنان ناعمة وبلطف لتجنب تهيج القرحة، واستخدم غسول فم خالي من الكحول لتجنب الجفاف والتهيج.

الثلج، يمكن وضع قطعة صغيرة من الثلج مباشرة على القرحة لتخدير المنطقة وتخفيف الألم مؤقتًا.

الراحة وتقليل التوتر، الضغط النفسي وقلة النوم يمكن أن يساهما في ظهور تقرحات الفم. الحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة تقنيات الاسترخاء قد يساعد.

متى يجب استشارة الطبيب؟

على الرغم من أن معظم تقرحات الفم غير ضارة وتلتئم من تلقاء نفسها، إلا أن هناك بعض الحالات التي تستدعي زيارة الطبيب أو طبيب الأسنان:

إذا استمرت القرحة لأكثر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع دون أي علامات للتحسن أو الشفاء.

إذا كان الألم شديدًا لدرجة أنه يمنعك من الأكل أو الشرب أو الكلام بشكل طبيعي.

إذا كانت التقرحات كبيرة بشكل غير عادي، أو تظهر بشكل متكرر، أو إذا كان لديك العديد من القروح في نفس الوقت.

إذا كانت تقرحات الفم مصحوبة بحمى، طفح جلدي، تورم في الغدد الليمفاوية، أو صعوبة في البلع.

إذا جربت العلاجات المنزلية ولم تلاحظ أي تحسن في غضون أيام

إذا كانت تقرحات الفم تتكرر بشكل مستمر وبفترات قصيرة، فقد يشير ذلك إلى حالة صحية كامنة تتطلب تشخيصًا وعلاجًا.

خاصة إذا كنت مدخنًا أو مضغًا للتبغ، وظهرت لديك بقع حمراء أو بيضاء لا تلتئم، فقد تكون هذه علامة على حالات أكثر خطورة مثل سرطان الفم.

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