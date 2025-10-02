الجمعة 03 أكتوبر 2025
صحة ومرأة

طريقة عمل الطحينة الجاهزة في البيت بسر الطعم الأصلي

الطحينة الخام
الطحينة الخام

الطحينة من أكثر المكونات حضورًا في المطبخ العربي والشرقي، حيث تدخل في تحضير العديد من الأطباق التقليدية مثل الحمص بالطحينة، البابا غنوج، السلطات، وكذلك بعض أنواع الصوصات التي تقدم مع اللحوم والمشاوي. 
 

وعلى الرغم من توافرها جاهزة في الأسواق، إلا أن إعدادها في المنزل يمنحها نكهة طازجة ويجعلها أكثر صحية واقتصادية.

في هذا التقرير، نستعرض طريقة عمل الطحينة الجاهزة في البيت بخطوات سهلة وبسيطة، مع بعض النصائح لضمان أفضل نتيجة.


المكونات الأساسية لتحضير الطحينة

لتحضير الطحينة الجاهزة في المنزل، نحتاج إلى مكونات قليلة جدًا، لكنها ذات جودة عالية لضمان الطعم الأصيل:

كوب من السمسم الأبيض غير المحمص.

نصف كوب من الزيت النباتي (يفضل زيت الذرة أو زيت الزيتون الخفيف).

رشة صغيرة من الملح.

يمكن مضاعفة الكمية حسب الحاجة، لكن يُنصح دائمًا باستخدام كميات معتدلة للحفاظ على النكهة الطازجة.

الطحينة البيتي الخام
الطحينة البيتي الخام

خطوات تحضير الطحينة الجاهزة في البيت

تحميص السمسم:
أول خطوة هي وضع السمسم في مقلاة واسعة على نار متوسطة، مع تقليبه باستمرار حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا وتفوح رائحته العطرية. لا يُفضل تركه طويلًا على النار حتى لا يحترق ويصبح طعمه مرًا.

ترك السمسم ليبرد:
بعد التحميص، يُترك السمسم جانبًا حتى يبرد تمامًا قبل البدء في الطحن، لأن الحرارة قد تؤثر على قوام الطحينة عند الخلط.

طحن السمسم:
يوضع السمسم المحمص في مطحنة كهربائية أو محضرة الطعام، ويُطحن جيدًا حتى يتحول إلى مسحوق ناعم.

إضافة الزيت:
يُسكب الزيت تدريجيًا أثناء تشغيل الخلاط حتى يتجانس مع السمسم ويُعطي قوامًا كريميًا ناعمًا. يمكن تعديل كمية الزيت للحصول على قوام أكثر كثافة أو سيولة حسب الرغبة.

إضافة الملح:
في المرحلة الأخيرة، تُضاف رشة بسيطة من الملح لتعزيز النكهة، وتُخلط الطحينة مرة أخيرة.

وبهذا تصبح الطحينة الجاهزة المنزلية جاهزة للاستعمال في مختلف الأطباق.

 

استخدامات الطحينة في المطبخ

الطحينة ليست مجرد صوص جانبي، بل تعتبر مكونًا أساسيًا في كثير من الأطباق الشرقية:

صلصة الطحينة التي تُقدَّم بجانب الأسماك أو المشويات.

فتة الحمص أو الحمص بالطحينة كطبق مقبلات شهير في بلاد الشام.

السلطات مثل سلطة الطحينة وسلطة البابا غنوج.

تدخل كذلك في تحضير بعض الحلويات مثل الحلاوة الطحينية.

 

فوائد الطحينة الصحية

إلى جانب طعمها المميز، تتمتع الطحينة بعدة فوائد صحية بفضل احتوائها على السمسم الغني بالمعادن والفيتامينات، ومن أبرز فوائدها:

مصدر جيد للكالسيوم الذي يدعم صحة العظام والأسنان.

تحتوي على دهون صحية تساعد على تعزيز صحة القلب.

غنية بمضادات الأكسدة التي تقي الجسم من الالتهابات.

تعطي شعورًا بالشبع مما يساعد في التحكم بالشهية.

 

نصائح للحصول على أفضل نتيجة

يفضل استخدام سمسم أبيض عالي الجودة وخالٍ من أي شوائب.

يمكن استخدام زيت الزيتون بدلًا من الزيت النباتي لإضافة قيمة غذائية أعلى، مع مراعاة أن طعمه يكون أقوى.

حفظ الطحينة في برطمان زجاجي محكم الإغلاق داخل الثلاجة للحفاظ على جودتها لأطول فترة ممكنة.

إعداد الطحينة الجاهزة في المنزل ليس أمرًا صعبًا، بل يمكن اعتباره تجربة ممتعة تمنح الأطباق لمسة خاصة وطعمًا مميزًا. باستخدام مكونات بسيطة وخطوات سريعة، تحصل ربة البيت على طحينة طازجة وصحية يمكن الاعتماد عليها في العديد من الوصفات اليومية. والجميل أن الطحينة المنزلية ليست فقط ألذ وأغنى من المعلبة، بل أكثر توفيرًا واقتصادية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لكل مطبخ شرقي أصيل.

 

