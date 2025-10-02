طريقة عمل السميط، مخبوزات لذيذة سهلة التحضير

طريقة عمل السميط، السميط من المخبوزات الشرقية الشهيرة التي يعشقها الكثيرون، خاصة في مصر وتركيا والبلاد العربية، حيث تقدم غالبا كخبز للفطور مع الجبن، أو كوجبة خفيفة مع كوب شاي ساخن.

وطريقة عمل السميط، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ويتميز السميط بمذاقه الشهي ورائحته الزكية وقوامه الهش من الداخل والمقرمش قليلا من الخارج، وهو يشبه نوع من الخبز التركي المعروف باسم السميت.

وتحضيره في المنزل ليس صعب، بل يحتاج فقط لبعض الخطوات البسيطة والالتزام بالمقادير الدقيقة للحصول على نتيجة مضمونة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل السميط.

مكونات عمل السميط:

4 أكواب دقيق أبيض منخول جيدا

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة اختياري لكنه يعطي طراوة

نصف كوب زيت نباتي أو زبدة مذابة

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 كوب ماء دافئ قد تحتاجي أكثر حسب نوع الدقيق

1 بيضة لدهن الوجه

سمسم محمص للتزيين

طريقة عمل السميط

طريقة عمل السميط:-

في وعاء كبير، ضعي الدقيق، والحليب البودر والسكر، والملح.

أضيفي الخميرة الفورية وقلبيها مع المكونات الجافة.

صبي الزيت والماء الدافئ تدريجيا، واعجني حتى تتكون عجينة طرية وناعمة لا تلتصق باليد.

استمري في العجن حوالي 10 دقائق حتى تصبح العجينة مرنة ومتماسكة.

غطي الوعاء بفوطة نظيفة أو كيس بلاستيك، واتركي العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

بعد أن تختمر العجينة، قسميها إلى كرات متوسطة الحجم.

خذي كل كرة ولفيها على شكل حبل طويل.

قومي بلف الحبل على شكل دائرة (حلقة)، ثم اغلقي الطرفين جيدا حتى لا تنفتح أثناء الخبز.

كرري العملية مع باقي العجينة.

ادهني وجه كل حلقة من السميط بخليط البيض المخفوق مع ملعقة صغيرة من الحليب.

رشي كمية وفيرة من السمسم المحمص على الوجه حتى يغطيه تماما.

رصي السميط في صينية مدهونة بالزيت أو مبطنة بورق زبدة.

أدخليها إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 مئوية.

اخبزيها لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تنتفخ وتأخذ لون ذهبي جميل.

يقدم السميط ساخن أو دافئ مع الجبن الأبيض، أو الزيتون، أو المربى.

يمكن أيضا حشوه بالجبنة أو اللانشون أو أي حشوة مفضلة لصنع سندويتشات لذيذة.

لنجاح السميط، كلما عجنتِ العجينة جيدا أصبح السميط هش وطري.

يمكن غمس العجينة قبل السمسم في ماء ممزوج بالعسل أو الدبس (كما في الطريقة التركية) لتعطي لمعان وطعم مميز.

لتحصلي على وجه لامع أكثر، يمكنك دهن السميط بخليط من صفار البيض مع رشة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

إذا أردتى قوام أكثر هشاشة، استبدلي نصف كوب من الدقيق الأبيض بدقيق القمح الكامل.

