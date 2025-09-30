طريقة عمل البيكاتا، وصفة سريعة التحضير من المطبخ الإيطالي

طريقة عمل البيكاتا، تُعد البيكاتا من الأطباق الغربية الشهيرة التي تعود أصولها إلى المطبخ الإيطالي، وقد انتقلت إلى العديد من المطابخ حول العالم حتى أصبحت من الأكلات المفضلة على الموائد العربية أيضًا.

ما يميز البيكاتا أنها وصفة بسيطة وسهلة التحضير، لكنها في الوقت نفسه أنيقة وغنية بالنكهات، مما يجعلها مناسبة لتقديمها في العزومات أو كوجبة عائلية مميزة.

ويمكن تحضير البيكاتا باستخدام شرائح اللحم أو صدور الدجاج، ويُقدم معها عادة صوص كريمي أو ليموني يعطيها طابعًا خاصًا ومذاقًا مميزًا.





المكونات الأساسية للبيكاتا بالدجاج

نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية والمقطعة إلى شرائح رفيعة.

كوب من الدقيق الأبيض لتغطية الدجاج.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو الزيت النباتي.

كوب من مرق الدجاج أو الماء.

نصف كوب من الكريمة اللباني (في حال تحضير البيكاتا بالصوص الكريمي).

عصير ليمونة متوسطة الحجم.

فصان من الثوم المفروم ناعمًا.

رشة ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة تحضير البيكاتا خطوة بخطوة

تحضير الدجاج:

تُغسل صدور الدجاج جيدًا وتُقطع إلى شرائح رفيعة، ثم يُرش عليها القليل من الملح والفلفل الأسود. بعد ذلك تُغطى كل شريحة بالدقيق من الجهتين لضمان الحصول على طبقة خفيفة تساعد على تماسك الصوص لاحقًا.

طريقة عمل البيكاتا

القلي الأولي:

في مقلاة واسعة، تُسخن ملعقة كبيرة من الزبدة مع ملعقة كبيرة من الزيت. توضع شرائح الدجاج وتُقلى على نار متوسطة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا من الجانبين، ثم تُرفع على طبق جانبًا.

إعداد الصوص:

في نفس المقلاة يُضاف الثوم المفروم ويُقلب قليلًا حتى تظهر رائحته، ثم يُضاف مرق الدجاج وعصير الليمون. يُترك المزيج ليغلي عدة دقائق حتى يبدأ في التماسك قليلًا. بعد ذلك يمكن إضافة الكريمة للحصول على صوص غني ودسم، أو الاكتفاء بالليمون والمرق لعمل نسخة خفيفة.

إضافة الدجاج للصوص:

تُعاد شرائح الدجاج إلى المقلاة وتُترك على نار هادئة لبضع دقائق حتى تتشرب من الصوص وتصبح طرية وغنية بالنكهة.

التقديم:

تُقدم البيكاتا ساخنة، ويُرش فوقها القليل من البقدونس المفروم لإضافة لمسة لونية ونكهة طازجة. يمكن تقديمها بجانب المكرونة المسلوقة، الأرز الأبيض، أو البطاطس المهروسة.

طريقة عمل البيكاتا باللحم

بيكاتا اللحم

إلى جانب الدجاج، يمكن تحضير البيكاتا باستخدام شرائح لحم البتلو الرقيقة. تُتبع نفس الخطوات تقريبًا، لكن يُراعى أن تُطرق شرائح اللحم قليلًا بمطرقة المطبخ حتى تصبح أرق وأسهل في الطهي. يُطهى اللحم بسرعة على نار متوسطة ويُترك مع الصوص لفترة أطول قليلًا لضمان النضج الكامل.

نصائح لنجاح البيكاتا

يجب أن تكون شرائح الدجاج أو اللحم رفيعة حتى تنضج بسرعة وتحافظ على طراوتها.

لا يُفضل ترك الدجاج في الزيت مدة طويلة حتى لا يفقد طراوته.

إضافة الكريمة تمنح الصوص قوامًا غنيًا، بينما عصير الليمون يعطي نكهة منعشة وخفيفة، ويمكن المزج بينهما للحصول على توازن رائع.

يمكن إضافة شرائح من المشروم (الفطر) أثناء إعداد الصوص لإضفاء نكهة إضافية.

فوائد البيكاتا كوجبة متكاملة

البيكاتا ليست مجرد وصفة لذيذة، بل أيضًا وجبة متكاملة تحتوي على عناصر غذائية مفيدة. فالدجاج أو اللحم مصدر ممتاز للبروتين اللازم لبناء العضلات وتعزيز الطاقة. أما الصوص، سواء كان بالكريمة أو الليمون، فيوفر عناصر غذائية مثل الكالسيوم من الكريمة أو فيتامين C من الليمون. عند تقديم البيكاتا مع طبق جانبي من الخضار أو السلطة، تتحول إلى وجبة متوازنة وصحية.

