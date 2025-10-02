طريقة عمل سلطة السيزر في خطوات بسيطة وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل سلطة السيزر، سلطة السيزر من أشهر أنواع السلطات العالمية التي تعود أصولها إلى المطبخ الإيطالي الأمريكي.

وطريقة عمل سلطة السيزر، سهلة التحضير وتميزت هذه السلطة بنكهتها المميزة التي تجمع بين الخس الطازج، وصوص السيزر الكريمي، مع إضافة قطع الخبز المحمصة ورشة من جبن البارميزان، وهي طبق شهي وخفيف يمكن تقديمه كوجبة جانبية بجانب الأطباق الرئيسية أو حتى كوجبة متكاملة عند إضافة البروتين مثل الدجاج أو الجمبري.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل سلطة السيزر.

مكونات عمل سلطة السيزر:-

أي نوع خس طازج مقرمش

خبز محمص مكعبات بالزيت والبهارات

جبن بارميزان مبشور لإضافة النكهة المالحة الغنية

لصوص السيزر

نصف كوب مايونيز

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

2 ملعقة صغيرة مستردة

1 فص ثوم مهروس

2 ملعقة صغيرة صوص أنشوجة اختياري

¼ كوب جبن بارميزان مبشور ناعم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

طريقة عمل سلطة السيزر

نقطع الخبز يفضل خبز فرنسي أو توست إلى مكعبات صغيرة.

نضعه في صينية فرن، ونرش عليه زيت الزيتون مع رشة ملح وفلفل وأعشاب مجففة مثل الزعتر أو الأوريجانو.

ندخله الفرن حتى يتحمص ويصبح ذهبي ومقرمش.

لتحضير الصوص في وعاء، نخلط المايونيز مع عصير الليمون والمستردة.

نضيف الثوم المهروس وصوص الأنشوجة.

نضع جبن البارميزان المبشور ونمزج جيدا.

نضيف زيت الزيتون تدريجيا مع التقليب حتى يصبح الصوص كريمي.

نتبل بالملح والفلفل حسب الرغبة.

نغسل أوراق الخس ونقطعها إلى قطع متوسطة الحجم.

نضع الخس في وعاء كبير، ثم نضيف الخبز المحمص.

نصب صوص السيزر فوق المكونات ونقلب جيدا حتى تتغلف الأوراق.

نرش جبن البارميزان المبشور على الوجه ونقدمها مباشرة.

يمكن عمل سلطة السيزر بالدجاج المشوي، حيث نضيف شرائح دجاج مشوي متبل بالأعشاب والبهارات.

أو سلطة سيزر بالجمبري، يمكن شوي الجمبري وإضافته فوق السلطة لإعطائها طابع بحري.

أو سلطة سيزر خفيفة للدايت، حيث نستبدل المايونيز بالزبادي اليوناني، وتقليل كمية الجبن.

أو سلطة سيزر بالأفوكادو، إضافة مكعبات أفوكادو لتعزيز القوام الكريمي والقيمة الغذائية.

ولنجاح سلطة السيزر يفضل استخدام الخس الروماني لأنه مقرمش أكثر من الأنواع الأخرى.

يقدم الصوص طازج حتى لا يذبل الخس.

تحميص الخبز في الفرن أفضل من قليه لأنه يحافظ على خفة السلطة.

يمكن إعداد الصوص مسبقا وحفظه في الثلاجة لمدة يومين.

الفوائد الصحية لسلطة السيزر

غنية بالألياف من الخس مما يساعد على تحسين الهضم.

تحتوي على الكالسيوم والبروتين من جبن البارميزان.

عند إضافة الدجاج أو الجمبري تصبح وجبة متكاملة غنية بالبروتين.

يمكن أن تكون صحية إذا استخدمت بدائل خفيفة للصوص.

