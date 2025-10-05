إصابة 13 بينهم 6 طالبات بتمريض كفر الشيخ في حادثين متفرقين

شهدت محافظة كفر الشيخ، صباح اليوم، حادثين متفرقين أسفرا عن إصابة 13 شخصًا، بينهم 6 طالبات من كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، وذلك على طريق المحلة – كفر الشيخ، بالقرب من الكوبري الأزرق بمدخل المدينة، وفي نطاق مركز البرلس.

ففي الحادث الأول، انقلبت سيارة ميكروباص تقل عددًا من الطالبات أثناء توجههن إلى الجامعة، ما أسفر عن إصابة 6 منهن بإصابات متفرقة، وجرى نقل المصابات إلى مستشفى العبور للتأمين الصحي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وتبين من الفحص إصابة كل من: فرحة إبراهيم السيد – جرح قطعي بالحاجب الأيسر، وفاطمة السيد حطب – جرح قطعي بالذراع الأيمن، وبسملة وليد – جرح قطعي بالذراع الأيمن، وفاطمة أحمد محمد خليفة – اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وملك رضا رضوان – اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وصباح علي قطب – اشتباه ارتجاج بالمخ.

وجميعهن من كلية التمريض – جامعة كفر الشيخ، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهن داخل المستشفى، فيما حرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي حادث آخر، أصيب 7 أشخاص إثر تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي على أحد الطرق التابعة لمركز البرلس، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت مصادر طبية أن الحالات الحرجة تخضع للفحوصات الدقيقة داخل المستشفى، بينما تحرر محضر بالحادث بمركز شرطة البرلس وجاري العرض على جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية.

