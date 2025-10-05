الداخلية تضبط 104 آلاف مخالفة مرورية و94 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

تواصل الإدارة العامة للمرور، حملاتها المكثفة على مختلف الطرق والمحاور تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية في تحقيق الانضباط المرورى وضبط المخالفات.

وخلال 24 ساعة نجحت الحملات فى ضبط 104489 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائى، التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.



كما تم فحص 1938 سائقًا على الطرق، وتبين إيجابية 94 حالة لتعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.

حملات الطريق الدائرى الإقليمى



كما واصلت الأجهزة المرورية حملاتها بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، حيث تم ضبط 1048 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل ركاب، ومخالفات شروط التراخيص، وأمن ومتانة.



وتم فحص 152 سائقًا، وتبين إيجابية 10 حالات لتعاطى المخدرات، إضافة إلى ضبط 7 محكوم عليهم بإجمالى 7 أحكام، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

استمرار الحملات المرورية



وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها المكثفة لضبط المخالفات وتحقيق السيولة والانضباط المرورى بجميع المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين دون تهاون.

