مهمة شبه مستحيلة، موقف منتخب مصر للشباب من التأهل لدور الـ16 في كأس العالم

ازداد موقف منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا صعوبة في التأهل لدور ال16 في بطولة كأس العالم للشباب.

وينتظر منتخب مصر للشباب بقيادة مدربه أسامة نبيه مباريات المجموعة الرابعة ثم الخامسة والسادسة لتحديد مصيره من التأهل للدور المقبل أو الوداع المبكر من مرحلة المجموعات.

جاء ذلك بعد نتائج مباراتي المجموعة الثالثة صباح اليوم الأحد بصعود منتخب المكسيك برفقة المغرب.

وخسر منتخب المغرب للشباب أمام نظيره المكسيكي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم تحت 20 عامًا المقامة في تشيلي.



وخطف منتخب المكسيك بطاقة التأهل بانتصاره على المغرب بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 5 نقاط.

وفي المقابل حقق المنتخب الإسباني فوزًا ثمينًا على البرازيل بنتيجة 1-0 ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 4 نقاط محتلًا المركز الثالث.

وتفوق منتخب اسبانيا على منتخب مصر في صراع أفضل الثوالث حيث يمتلك منتخب مصر 3 نقاط فقط كما يتفوق علي منتخبنا كأفضل ثوالث منتخبات كوريا كوريا جنوب أفريقيا ونيجيريا وأستراليا.

المعايير ترجح كفة تشيلي علي مصر

وكان منتخب مصر قد احتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط خلف تشيلي صاحبة الأرض بفارق بطاقة صفراء وحيدة بعد التساوي بين المنتخبين في كافة المعايير الأخرى.

فرص منتخب مصر في كأس العالم للشباب

ويحتاج المنتخب الوطني للشباب إلى معجزة بتعثر منتخبات المجموعة الخامسة والسادسة من أجل التواجد ضمن أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

منتخب مصر يحتاج أن تلعب نتائج مباريات المجموعة الخامسة والسادسة وتحديدًا مباراة جنوب أفريقيا أمام الولايات المتحدة الأمريكية، ومباراة نيجيريا أمام كولومبيا، لصالحه للتواجد ضمن أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث

ويحتاج منتخب مصر لخسارة منتخب جنوب أفريقيا أمام نظيره الأمريكي بفارق 7 أهداف، أما فوز منتخب "البافانا بافانا" يعني توديع منتخب مصر للمونديال.

ويحتاج الفراعنة لخسارة منتخب نيجيريا أمام نظيره الكولومبي بفارق أكثر من هدفين، من أجل التراجع في جدول ترتيب المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا يمتلك 3 نقاط مثل منتخب جنوب أفريقيا ولكنه يحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة وتنتظره مواجهة أمام منتخب نيو كاليدونيا في الجولة الأخيرة، ما يجعلها مباراة شبه محسومة لمنتخب "الديوك"، نظرًا لأن نيو كاليدونا تعرض للهزيمة بنتائج كبيرة مثل الخسارة أمام الولايات المتحدة (9-1) وأمام جنوب أفريقيا (5-0).

