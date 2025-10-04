المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي كأس العالم للشباب حتى الآن

حجز 7 منتخبات مقعدهم في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للشباب - تشيلي 2025 - قبل ختام الجولة الأخيرة للمجموعات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة التي تقام في كأس العالم تحت 20 عامًا.

المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي كأس العالم للشباب حتي الآن

اليابان (أول المجموعة الأولي)

تشيلي (ثاني المجموعة الأولي)

أوكرانيا (أول المجموعة الثانية)

باراجواي (ثاني المجموعة الثانية)

المغرب (أول المجموعة الثالثة)

الأرجنتين (أول المجموعة الرابعة ويتحدد الترتيب النهائي مع ختام الجولة )

الولايات المتحدة (أول المجموعة الخامسة ويتحدد الترتيب النهائي مع ختام الجولة)

ويترقب منتخب مصر للشباب نتائج الجولة الأخيرة للمجموعات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة التي تقام في كأس العالم تحت 20 عامًا المقامة في تشيلي، على أمل التأهل إلى ثمن النهائي ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

وجاء ترتيب مجموعات كأس العالم للشباب قبل ختام مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات علما بأن المجموعة الأولى والثانية أسدل الستار عليهما.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس العالم للشباب

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم للشباب

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العالم للشباب

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العالم للشباب

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم للشباب

ترتيب المجموعة السادسة في كأس العالم للشباب

مواعيد المباريات المتبقية في دور المجموعات

المكسيك ضد المغرب - 11 مساء - 4 أكتوبر 2025

إسبانيا ضد البرازيل - 11 مساء - 4 أكتوبر 2025

الأرجنتين ضد إيطاليا - 2 صباحا - 5 أكتوبر 2025

أستراليا ضد كوبا - 2 صباحا - 5 أكتوبر 2025

جنوب أفريقيا ضد الولايات المتحدة - 11 مساءً - 5 أكتوبر 2025

كاليديونيا الجديدة ضد فرنسا - 11 مساءً - 5 أكتوبر 2025

السعودية ضد النرويح - 2 صباحا - 6 أكتوبر 2025

نيجيريا ضد كولومبيا - 2 صباحا - 6 أكتوبر 2025

ورغم فوز منتخب مصر على تشيلي بهدفين في الجولة الثالثة إلا أن قاعدة اللعب النظيفة جعلته يحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى حيث تلقى 7 كروت صفراء مقابل 5 لمنتخب تشيلي.

وتعقد موقف مصر في التأهل، إلا أن حظوظ المنتخب لا تزال قائمة، بشرط تحقق مجموعة من النتائج في المباريات المتبقية اليوم وغدًا.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر



لضمان الصعود بين أفضل الثوالث، يحتاج منتخب مصر إلى توافر أكثر من نتيجة لصالحه، أبرزها:

1. خسارة نيجيريا (3 نقاط) أمام كولومبيا (4 نقاط)، وهو ما سيجمد رصيد المنتخب الإفريقي عند 3 نقاط فقط.



2. تعثر كوبا بالخسارة أو التعادل أمام أستراليا، حتى لا تتجاوز رصيد مصر في جدول أفضل الثوالث.



3. تعادل إسبانيا والبرازيل مع فوز منتخب المغرب على المكسيك، وهو السيناريو الذي يمنح المنتخب العربي الآخر صدارة مجموعته ويُبقي على حظوظ مصر في المركز الثالث بفارق الأهداف.



4. فوز الولايات المتحدة الأمريكية على جنوب إفريقيا لتمنع المنتخب الإفريقي الجنوبي من الوصول إلى النقطة الرابعة.



5. خسارة فرنسا أمام كاليدونيا الجديدة، وهي نتيجة مفاجئة لكنها تصب في مصلحة شباب الفراعنة إذا تحققت.



6. وأخيرًا، خسارة أو تعادل السعودية أمام النرويج، حتى لا يدخل الأخضر في سباق أفضل الثوالث برصيد مرتفع من النقاط.

