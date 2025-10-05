بعد ارتفاع منسوب النيل وغرق الأراضي، شراقي يكشف تأثير فيضان السودان على السد العالي

ارتفاع منسوب النيل، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عما يحدث في السد العالي والأراضي على جانبي النيل، بعد زيادة منسوب المياه الذي أدى غرق بعض أراضى طرح النهر.

انخفاض التصريف من سد النهضة وغلق مفيض توشكى

وأكد الدكتور عباس شراقي أن تصريف مياه سد النهضة في الوقت الحالي انخفض، وذلك في اليوم الرابع على التوالي، ليصل التصريف إلى معدل 400 مليون متر مكعب في اليوم، بعد أن وصل إلى أكثر من 750 مليون متر مكعب في الأيام الماضية، ما تسبب في فيضان السودان.

تصريف سد النهضة للمياه انخفض، فيتو

كما كشف الدكتور عباس شراقي أن السد العالي يستقبل مياه الفيضان من سد مروى بالسودان، أقرب السدود السودانية لمصر، بنحو 650 مليون متر مكعب، لاستكمال الإيراد السنوي لحصة مصر في مياه النيل، مؤكدًا أن السد العالي لم يصل إلى حده الأقصى بعد.

وقال الدكتور عباس شراقي، عبر حسابه بالفيس بوك، عن تصريف سد النهضة حاليًا: "انخفاض التصريف من سد النهضة لليوم الرابع على التوالى: مفيض توشكى مغلق، وارتفاع مستوى النيل ليس فيضانًا".

وأكد الدكتور عباس شراقي استقرار التصريف اليومي بسد النهضة فقال: "استقرار التصريف اليومى من سد النهضة على كمية الأمطار التى تصل إلى السد عن طريق بوابات التصريف حول 400 مليون متر مكعب لليوم الرابع على التوالى بعد تصريف كميات كبيرة منذ الافتتاح فى 9 سبتمبر الماضى، بدأت بنحو 500 - 776 مليون متر مكعب، مما تسبب فى فيضان السودان".

ارتفاع منسوب المياه في مصر والسد العالي لم يمتلئ

وأوضح الدكتور عباس شراقي أن "خفض المنصرف من سد النهضة أدى إلى خفض مستويات النيل الأزرق والنيل الرئيسى من 17.23 إلى 16.56 متر عند الخرطوم، الذى مازال أعلى قليلًا من منسوب الفيضان 16.5 متر، وانحسار الفيضان عن المناطق الزراعية على جانبى النهر، كما أنه يساعد على عودة سد الروصيرص إلى التشغيل الطبيعى من حيث الوارد والمنصرف". "متوسط معدل الأمطار فى أكتوبر عند سد النهضة 200 مليون متر مكعب/يوم".

المياه مرتفعة في الخرطوم وتصل لمستوى الفيضان، فيتو



وعن استقبال السد العالي لمياه الفيضان في السودان، قال الدكتور شراقي: "السد العالى يستقبل مياه الفيضان من سد مروى بالسودان اليوم بنحو 650 مليون متر مكعب؛ لاستكمال الإيراد السنوى والمستوى مطمئن، ومفيض توشكى مغلق حتى أمس 4 أكتوبر 2025".

وعن غرق أراضي طرح البحر قال شراقي: "ارتفاع منسوب النيل فى مصر قليلًا أدى إلى غرق بعض أراضى طرح النهر التى تتبع النيل، ولم يحدث خروج المياه عن الجانبين وهذا لا يعتبر فيضان، والمناطق الغارقة ليست قرى أو مدن".

وكشف عباس شراقي عما يحدث في النيل في الفترة المقبلة، فقال: "وأتوقع عدم خروج المياه عن مسارها فى النيل طوال أكتوبر، وذلك لأنه الشهر الأخير فى موسم الأمطار، والسد العالى لم يصل إلى حده الأقصى بعد".

