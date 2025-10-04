طالبت مصر بالتفريط في حقها بالنيل، مستشار باليونيسيف يكشف زيف بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة

فيضانات النيل، كشف الدكتور رشاد حامد، مستشار اليونيسيف لتحليل البيانات، زيف إدعاءات بيان وزارة الري الإثيوبية، الذي زعمت فيه أنه للرد على بيان وزارة الري المصرية، بعد غرق الأراضي المصرية بسبب الفيضانات وارتفاع منسوب مياه النيل، الذي تسبب فيه سد النهضة.

إثيوبيا ترفض الحديث عن سبب فيضان النيل

وأكد الدكتور رشاد حامد أن وزارة الري الإثيوبية لم تشير للسبب الحقيقي وراء زيادة منسوب النيل، وحدوث الفيضان في غير موعده، ولكنها قارنت متوسطات شهرية بأوقات الذروة التاريخية في الفيضان.

غرق الأراضي المصرية يكشف زيف بيان وزارة الري الإثيوبية، فيتو



وأشار رشاد حامد إلى أن ما حدث هو تخزين مفرط للمياه في بحيرة سد النهضة حتى الامتلاء، ثم إطلاق مفاجئ بكميات هائلة، وصلت إلى 780 مليون مليون متر مكعب يوميًا أواخر سبتمبر، ما أدى إلى فيضان صناعي مفتعل ومتأخر.

وقال الدكتور رشاد حامد عن بيان وزارة الري الإثيوبية: "الرد على بيان وزارة الري الإثيوبية.. أولًا، من المهم طرح ثلاث نقاط جوهرية لم تُجب عنها إثيوبيا في بيانها: لماذا بلغ التخزين أقصى مستوى في سبتمبر رغم معرفة المتوسطات الشهرية مسبقًا؟"

وكشف رشاد حامد زيف بيان وزارة الري الإثيوبية فقال: إن "متوسطات الإيراد الشهري لـ النيل الأزرق معلومة جيدًا (يوليو 8 مليارات، أغسطس 16 مليار، سبتمبر 12 مليار، أكتوبر 8 مليارات)، كان من المتوقع وفق أي بروتوكول تشغيل مسؤول أن تحتفظ إثيوبيا بفراغ في حيز التحكم بالفيضان لاستيعاب هذه التدفقات، لكن السد وصل إلى أقصى سعة تخزين في أوائل سبتمبر، ما يعني إغلاق جميع المنافذ (التوربينات والمفيض الغربي) لفترة طويلة، وهو تصرف متعمد يتجاهل كل المعايير الفنية".

سر مقارنة إثيوبيا متوسطات شهرية بالذروة التاريخية للفيضانات

وعن سر مقارنة إثيوبيا متوسطات شهرية بأوقات الذروة التاريخية في الفيضانات، قال الدكتور رشاد حامد "في ردها، قارنت إثيوبيا التدفقات الخارجة من السد بقمم تاريخية للفيضانات (Peak floods)، سجلت قبل بناء سد النهضة. هذا خلط مضلل؛ فالمعيار ليس القمم الاستثنائية التي تحدث مرة كل عقود، بل المتوسطات الشهرية المتوقعة، والهدف من السد أصلًا هو "تنظيم" التدفقات لتفادي هذه القمم، لا الإدعاء بأن أي رقم أقل من الذُرى التاريخية يعني نجاحًا".

سد النهضة يتسبب في تدمير الأراضي باسودان ومصر، فيتو

وعن سبب عدم تُوزع أثيوبيا للتدفقات تدريجيًا، بدلًا من إطلاقها فجأة، قال الدكتور رشاد حامد: "لو كان التشغيل علميًا، لمرت التصرفات الخارجة عند معدل متوسط 315 مليون متر مكعب يوميًا (متوسط أغسطس وسبتمبر معًا)، مما يحقق تنعيم المنحنى الهيدرولوجي ويمنع وقوع فيضانات مدمرة في السودان".

وأوضح الدكتور رشاد حامد "لكن الذي حدث هو تخزين مفرط حتى الامتلاء، ثم إطلاق مفاجئ بكميات هائلة (وصلت إلى 780 مليون مليون متر مكعب يوميًا أواخر سبتمبر)، وهو ما أدى إلى فيضان صناعي مفتعل ومتأخر، مخالف لخصائص النهر الطبيعية".

واختتم الدكتور رشاد حامد تفنيده للبيان وزارة الري الإثيوبية: "الخلاصة، إثيوبيا لم تُجب على الأسئلة الفنية الأساسية: لماذا أُغلق السد حتى امتلأ رغم معرفة الهيدرولوجيا التاريخية مسبقًا؟ لماذا اختارت المقارنة بالقمم التاريخية بدل المتوسطات المتوقعة؟ ولماذا لم تُدار التصرفات تدريجيًا لتحقيق الهدف المعلن وهو تنظيم النهر؟"

وتابع رشاد حامد "النتيجة أن السودان تعرض لفيضان مُفتعل، كان يمكن تفاديه بالكامل لو تم التشغيل وفق بروتوكول مسؤول".

إدعاءات ومزاعم وزارة الري الإثيوبية ضد مصر

يذكر أن وزارة الري الإثيوبية أصدرت، اليوم السبت بيانًا، ردًا على بيان وزارة الري المصرية، الذي أكدت فيه أن إثيوبيا تعمدت تخزين كميات تفوق القواعد الفنية، وأغلقت المنافذ عمدًا حتى امتلأ حيز التحكم في الفيضان (10 مليارات) ثم فتحت المفيض العلوي بشكل استعراضي، ما أدى إلى فيضان صناعي متعمد أغرق السودان.

سد النهضة يتسبب في فيضانات بالسودان ومصر، فيتو



وزعمت وزارة الري الإثيوبية أن بيان وزارة الري المصرية به تناقضات وإدعاءات باطلة، مدعية أن البيانات التاريخية لتدفق النيل الأزرق، المسجلة على مدى 93 عامًا متتالية في السودان، تظهر أن الفيضانات قبل بناء السد كانت تبلغ ذروتها بأكثر من 800 مليون متر مكعب يوميًا في أغسطس، وأكثر من 750 مليون متر مكعب يوميًا في سبتمبر.

بينما بلغ متوسط الإطلاق اليومي من السد في عام 2025 حوالي 154.7 مليون متر مكعب يوميًا في أغسطس و472 مليون متر مكعب يوميًا في سبتمبر، ولم تكشف الزيادة المتعمدة من الجانب الإثيوبي بفتح مفيض سد النهضة بدون علم السودان ومصر، وأدت لرفع منسوب المياه في غير موعده من 400 مليون متر مكعب إلى 750 مليون متر مكعب في ليلة وضحاها، ما أدي لفيضانات متعمدة أضرت السودان ومصر.

وتابعت إثيوبيا ممارسة تعنتها ضد دولتي المصب السودان ومصر، مطالبة مصر بالتخلي عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، وواصفة حق مصر في النهر الدولي بأنه أوهام ما يسمى بـ "الحقوق التاريخية".

