إثيوبيا تواصل تفريغ سد النهضة، شراقي: تدفقات النيل الزائدة تهدد السودان

أرتفاع منسوب النيل، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن استمرار ارتفاع منسوب النيل في السودان، مؤكدًا ارتفاع منسوب نهر النيل في الخرطوم نتيجة زيادة تصريف المياه من سد النهضة، حيث زاد المعدل عن كل عام وبلغ المنسوب أكثر من 750 مليون متر مكعب.

ارتفاع منسوب النيل في السودان

وأشار الدكتور عباس شراقي إلى أن الفيضان جاء متأخرًا جدًا حوالى شهرين، برغم ارتفاع منسوب النيل الأزرق الأسبوع الماضي، ما أثر سلبًا على الزراعة للعام الثالث على التوالي في السودان، التي لم تنشئ شبكات ري جديدة للتأقلم مع وجود سد النهضة بسبب الحرب.

أرتفاع منسوب المياه في النيل الأزرق، فيتو



وقال الدكتور عباس شراقي: “استمرار إرتفاع منسوب النيل فى السودان مع زيادة التفريغ من سد النهضة.. يواصل نهر النيل ارتفاعه فى الخرطوم إلى 16.89 مترًا بزيادة 10 سم عن أمس، والرقم القياسى المسجل هو 17.66 مترًا فى 6 سبتمبر 2020، نتيجة زيادة المنصرف من سد النهضة الذى بلغ أكثر من 750 مليون م3 بزيادة أكثر من 100 مليون م3 عن أمس، وضعف معدل الأمطار الحالى”.

وأكد عباس شراقي أن “السودان اعتاد على فيضان النيل الأزرق فى يوليو وأغسطس وسبتمبر قبل بناء سد النهضة، وأعتمد كثير من المزارعين على زراعة جروف النيل الأزرق (حواف أو منحدرات جوانب النهر) مع ارتفاع المنسوب والرى الفيضى مع بداية موسم الزراعة، إلا أن التخبط فى التخزين وعدم التنسيق منع وصول المياه إلى هذه الأراضي، وخرجت بعض محطات مياه الشرب عن الخدمة”.

عدم استعداد السودان للزيادة في منسوب النيل

وكشف شراقي عن عدم استعداد السودان للزيادة في منسوب النيل، فقال: “رغم ارتفاع منسوب النيل الأزرق الأسبوع الماضى إلا أنه جاء متأخرًا جدًا حوالى شهرين مما أثر سلبًا على الزراعة للعام الثالث على التوالى، دون إنشاء الحكومة السودانية شبكات رى جديدة للتأقلم مع وجود سد النهضة بسبب الحرب الداخلية”.

ارتفاع منسوب النيل الأزرق يهدد السودان، فيتو

كما كشف الدكتور عباس شراقي عن الأضرار التي تسببت فيها ارتفاع منسوب النيل بسبب سد النهضة، فقال: “تبذل وزارة الزراعة والرى السودانية جهودًا مكثفة لإنقاذ الموسم الزراعي الحالي، وتخفيف أضرار سد النهضة علاوة على التغلب على آثار الحرب المدمرة للبنية التحتية الزراعية من معالجة أكثر من 3000 كسر في قنوات الرى، والتخريب فى بعض البوابات والقناطر والسدود، ونزوح ملايين المزارعين عن أراضيهم”.

واختتم عباس شراقي قائلًا: “كان الله فى عون إخواننا فى السودان وحفظهم من كل مكروه”.

