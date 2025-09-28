الإثنين 29 سبتمبر 2025
عباس شراقي: السد العالي أنقذ مصر من كارثة بعد التحركات الأحادية لإثيوبيا

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن السد العالي لعب دورًا محوريًا في حماية مصر من كارثة عقب ارتفاع مناسيب النيل في بحيرة ناصر بنحو مترين، أي ما يعادل 15 مليار متر مكعب من المياه.

 

تفريغ عشوائي إثيوبي أغرق السودان

وأوضح شراقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر” أن إثيوبيا قامت بعمليات تفريغ عشوائية دون تنسيق مع دولتي المصب، وهو ما تسبب في غرق مساحات واسعة من الأراضي السودانية، ما دفع الخرطوم إلى تصريف المياه الزائدة باتجاه مصر.

سد النهضة وحجز 100 مليار متر مكعب

وأشار أستاذ الجيولوجيا إلى أن سد النهضة الإثيوبي حجز نحو 100 مليار متر مكعب من المياه داخل الأراضي الإثيوبية، لافتًا إلى أنه لولا السد العالي لتوقفت 50% من الأراضي الزراعية المصرية عن الإنتاج.

السد العالي "سد العجز"

واختتم شراقي بالتأكيد على أن السد العالي يمثل خط الدفاع الأول وسد العجز لمصر، حيث نجح بفضل مخزونه الاحتياطي في تعويض النقص الكبير الذي أحدثته السياسات الأحادية الإثيوبية.

