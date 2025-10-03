مصدر بري الأقصر: مناطق طرح النهر لم تغرق منذ بناء السد العالي ورفعنا حالة الطوارئ

رفعت محافظة الأقصر حالة الطوارئ ضمن الإجراءات الاستباقية للتعامل مع أي طارئ، بعد ارتفاع منسوب مياه نهر النيل في محافظة المنوفية.

ارتفاع منسوب مياه نهر النيل

وأفاد مصدر بهندسة ري الأقصر أنه هناك تنسيق شامل مع كافة المحافظات المتوقع ارتفاع منسوب المياه فيها، بعد صدور تحذيرات من وزارة التنمية المحلية في 15 محافظة من بينها محافظة الأقصر، للمتابعة المستمرة لتداعيات فيضان نهر النيل، الذي بدأ منذ عدة أيام.

وأكد المصدر لـ «فيتو» أنه الأقصر لم تشهد ارتفاعا في منسوب مياه نهر النيل منذ بناء السد العالي في أسوان 1970 ميلاديا، والذي أصبح بوابة مصر الجنوبية لحمايتها من مخاطر الفيضانات.

وأشار المصدر إلى أنه ضمن الإجراءات الاستباقية يجرى حصر شامل للأماكن المتوقع تعرضها للغمر بالمياه لمناطق طرح النهر، حال تفاقم الأوضاع بعد المجريات الأخيرة التي تحدث بسبب افتتاح سد النهضة في إثيوبيا.

وأوضح أن موقف الأقصر حاليًا مستقر تمامًا، ولم يتم رصد أية حالات غمر بالمياه لأي منطقة حول الأقصر، حيث تم نشر فرق للمتابعة الميدانية، لإجراء مرور دورى في امتداد مجرى النيل، لرصد أي تطورات في مناسيب المياه والتعامل الفوري مع المواقف الطارئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.