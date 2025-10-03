خبير: أراضي طرح النهر في البحيرة والمنوفية أكثر عرضة للغرق لهذه الأسباب

حذر الدكتور علاء الصادق، خبير إدارة المياه وأمين عام بنك المياه المصري، من أن أراضي "طرح النهر" الواقعة بمحافظتي البحيرة والمنوفية تُعد من أكثر المناطق عرضة لخطر الغرق في حالة ارتفاع منسوب المياه الناتج عن تشغيل سد النهضة أو زيادة تدفقات النيل الأزرق.

وأوضح الصادق، في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن أراضي "طرح النهر" تتميز بانخفاضها عن مستوى الأراضي الزراعية المحيطة، كونها ملاصقة للمجرى الرئيسي للنيل، مما يجعلها مكشوفة لأي تغيرات في المناسيب المائية، خاصة في مواسم الفيضان أو عند تصريفات مفاجئة من سد النهضة الإثيوبي.

وأشار إلى أن محافظة المنوفية تحتل موقعًا جغرافيًا بالغ الحساسية داخل قلب دلتا النيل، بين فرعي رشيد ودمياط، وتضم شبكة كثيفة من الترع والمصارف، وأضاف: "أي زيادة في منسوب النيل الأزرق، نتيجة فيضانات إثيوبيا أو السودان، تظهر بسرعة في هذه المناطق المنخفضة".

أما عن محافظة البحيرة، فأكد الصادق أنها تأتي في مقدمة المحافظات المهددة، كونها تقع في نهاية فرع رشيد، ما يجعلها تستقبل كامل الزيادة في تصريفات المياه، وخاصة في مناطق إدكو ورشيد وكوم حمادة، التي تضم مساحات شاسعة من الأراضي المنخفضة.

كما أشار إلى أن قرب البحيرة من البحر المتوسط وبحيرة إدكو يزيد من تعقيد المشهد، خاصة في حالات الرياح العاتية أو المدّ البحري.

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل تُضاعف من احتمالية الغرق في هذه المناطق، من بينها:

1. ارتفاع إيراد النيل فوق المتوسط: عندما تتجاوز التدفقات المعدلات الطبيعية، سواء بسبب الفيضان أو إطلاق كميات كبيرة من المياه من سد النهضة، ما يرفع منسوب النهر بسرعة.

2. الانخفاض الطبوغرافي لأراضي طرح النهر: إذ إن زيادة بسيطة لا تتعدى بضعة سنتيمترات في المنسوب قد تكون كافية لغمر هذه الأراضي.

3. الطقس والمناخ: السيول الشديدة في الهضبة الإثيوبية أو هطول أمطار استثنائية على حوض النيل الأبيض يمكن أن تضيف كميات كبيرة من المياه تصل حتى الدلتا.

وأكد الصادق أن أراضي "طرح النهر" كانت تغمر بانتظام قبل بناء السد العالي، كجزء من دورة طبيعية تساعد على تجديد خصوبة التربة. لكن مع التغيرات في نظام الفيضان، أصبح الغمر غير منتظم، ومع ذلك لا تزال الأراضي عرضة لهذا الخطر، خاصة في السنوات التي تشهد إيرادات مائية تفوق 84 مليار متر مكعب.

واختتم الصادق تحذيره بالإشارة إلى أن غياب التنسيق بين دول حوض النيل، خاصة مع ضبابية سياسات تشغيل سد النهضة، يزيد من مخاطر تكرار هذه الظواهر مستقبلاً، ما يتطلب استعدادًا فنيًا ومؤسسيًا للتعامل مع سيناريوهات ارتفاع المناسيب، وحماية المناطق السكنية والزراعية الملاصقة للمجرى الرئيسي للنيل.

