ارتفاع منسوب النيل كشف أزمة المعديات، سائقو أشمون: افتحوا الإقليمي ولو هيموت كل يوم مليون (فيديو)

ناشد أحد سائقي الميكروباصات العاملة على خط أشمون – السادات الجهات المعنية بسرعة إعادة فتح الطريق الإقليمي بعد معاناة يومية يعيشها السائقون والركاب بسبب توقف الحركة واعتمادهم على المعديات لعبور النيل.

ثلاث ساعات وطرق غير ممهدة

وقال السائق في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: «نستغرق أكثر من ثلاث ساعات إضافية يوميًا بسبب غلق الطريق الإقليمي، ننتظر المعدية بالساعات ونسلك طرقًا غير ممهدة وطويلة للوصول إلى السادات، وكذلك في رحلة العودة إلى أشمون».

وأضاف قائلًا: «افتحوا لنا الطريق الإقليمي.. ولو هيموت كل يوم مليون شخص»، في إشارة إلى حجم المعاناة التي يتكبدها الأهالي والسائقون يوميًا.

رفع جسر معدية قرية دلهمو بالمنوفية بعد غرقها بفعل فيضان النيل

وفي سياق متصل، لجأ أصحاب المعديات بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية إلى رفع جسور المعديات بعد غرقها بفعل ارتفاع منسوب مياه النيل، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بتحميل أي زيادات داخل المعديات حفاظًا على أرواح الأهالي.

وأشار أصحاب المعديات إلى أنهم قاموا بتركيب وايرات وبوابات حديدية لمنع سقوط الركاب، وزيادة عدد الأفراد لتنظيم الحركة ومنع التزاحم، مطالبين في الوقت ذاته موظفي الري بالتوقف مؤقتًا عن تحرير محاضر الرش لحين تجاوز الأزمة، مؤكدين أن الوضع الحالي صعب للغاية ويحتاج إلى تعاون الجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.