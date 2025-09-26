محافظ الوادي الجديد: منظومة الخبز المدعم خط أحمر

شنت إدارة الرقابة التموينية بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، فجر اليوم الجمعة، حملة موسعة على المخابز البلدية بعد توجيهات مباشرة من الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين بالمحافظة، للتأكد من انتظام صرف الخبز المدعوم للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، لجريدة «ڤيتو»، أن الحملة قامت بالمرور على 10 مخابز، أسفرت عن تحرير عدد 3 محاضر (2 عدم حمل شهادة صحية ومحضر عدم نظافة أدوات العجين)، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن الحملة تأتي في إطار حرص المديرية على متابعة جودة رغيف الخبز والتأكد من مطابقته للمواصفات والأوزان التموينية المقررة.

وأشارت مدير عام مديرية التموين، إلى أن مثل هذه الحملات تأتي ضمن خطة رقابية متكاملة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز وضمان عدم تسرب الدعم، مؤكدة استمرار هذه الحملات بشكل دوري للحفاظ على حقوق المواطنين والتصدي لأي محاولات تلاعب في رغيف الخبز الذي يمثل سلعة استراتيجية للمجتمع.

من جانبه، شدد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على توجيه إنذار بالغلق حال تكرار المخالفة، مؤكدًا أن منظومة الخبز المدعّم خط أحمر، وأن أي تلاعبٍ في وزن رغيف الخبز أو جودته يُعد مساسًا بحقوق المواطنين.

وجرى التشديد على استمرار المرور اليومي على المخابز البلدية لضمان الالتزام بالأوزان والمواصفات القياسية وتطبيق آليات الردع على كل المخابز المخالفة ضمن اختصاصات التموين بالمحافظة.

تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمواصلة الحملات التموينية؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين.

