طريقة عمل الفينو، آمن وهيوفر لك في المدارس

طريقة عمل الفينو، الفينو من أكثر أنواع الخبز انتشار في فترة المدارس، فهو خفيف وهش وسهل الحشو بأنواع مختلفة من الجبن أو اللانشون أو المربى.

وطريقة عمل الفينو، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتحضيره في البيت يضمن للامهات جودة المكونات ونكهة طازجة بعيدا عن المواد الحافظة، لعمل ساندويتشات مميزة للصغار.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الفينو.

مكونات عمل الفينو:-

الكمية تكفي لعمل حوالي 12 أو 14 رغيف فينو متوسط الحجم.

4 أكواب دقيق أبيض منخول.

3 ملاعق كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة خميرة فورية

3 ملاعق كبيرة حليب بودرة اختياري لزيادة الطراوة

3 ملاعق كبيرة زبدة أو سمن بدرجة حرارة الغرفة

كوب ونصف ماء دافئ قد تحتاجين أقل أو أكثر قليلا حسب نوع الدقيق

بيضة صغيرة لدهن الوجه اختياري

طريقة عمل الفينو

طريقة عمل الفينو:-

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع السكر والملح والحليب البودر.

أضيفي الخميرة الفورية وقلبيها جيدا مع المكونات الجافة.

أضيفي الزبدة وافركيها مع الدقيق حتى تتجانس.

اسكبي الماء الدافئ تدريجيا مع العجن المستمر حتى تحصلي على عجينة طرية وناعمة وغير ملتصقة باليدين.

يجب العجن الجيد لمدة 8 – 10 دقائق للحصول على فينو قوامه هش.

غطي العجينة بفوطة نظيفة واتركيها في مكان دافئ لمدة 45 – 60 دقيقة، حتى يتضاعف حجمها.

بعد التخمير، قومي بتفريغ الهواء من العجينة بلطف.

قسميها إلى كرات متساوية حوالي 60–70 جم لكل كرة.

افردي كل كرة على شكل مستطيل صغير، ثم لفيها بإحكام من الجهة الطويلة لتحصلي على شكل رغيف فينو.

رصي الأرغفة في صينية مدهونة قليلا بالزيت أو مبطنة بورق الزبدة، مع ترك مسافة بسيطة بينها.

ثم غطي الأرغفة واتركيها لتختمر مرة أخرى حوالي 30 دقيقة حتى يتضاعف حجمها.

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 200 مئوية.

ادهني الوجه بالبيض المخفوق يمكن إضافة قليل من الحليب لإعطاء لمعان.

ضعي الصينية في الفرن واخبزي لمدة 12 – 15 دقيقة حتى يكتسب الفينو لون ذهبي خفيف.

لنجاح الفينو احرصي أن تكون كل المكونات في درجة حرارة الغرفة.

لا تكثري من كمية الماء حتى لا تصبح العجينة لينة جدا.

التخمير الجيد هو سر الهشاشة، لذا لا تتعجلي في هذه الخطوة.

يمكن رش قليل من السمسم أو حبة البركة على الوجه لإضفاء نكهة مميزة.

بعد أن يبرد الفينو تماما، ضعيه في أكياس محكمة الغلق أو في علبة بلاستيكية، واحفظيه في مكان جاف لمدة يومين.

للتخزين لفترة أطول، يمكن وضعه في الفريزر، وعند الاستخدام يسخن قليلا في الفرن أو الميكروويف ليعود طريا.

