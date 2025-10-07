بسبب موت سبع سيدات حوامل فى مستشفى حكومي بإحدى المدن اندلعت الاحتجاجات في المغرب كله.. وهذا يعني أن الانفجار في المجتمع يمكن أن يكون سببه حادثا طارئا إذا كان هناك في المجتمع غضبا يتراكم في صدور أبناءه يوما بعد آخر..

وهذا ما حدث في المغرب الذي إنتفض فيه الآف الشباب الذين ينتمون كما هو معروف عالميا بجيل زِد، الذين ولدوا في أواخر تسعينات القرن الماضي.



فهؤلاء الشباب تراكم الغضب في نفوسهم نتيجة تراجع خدمات الصحة والتعليم، بينما هم يرون إنفاقا متزايدا وكبيرا على إنشاء الملاعب الرياضية للاستضافة كأس العالم في كرة القدم.. لذلك إنفجر غضبهم وخرجوا إلى الشوارع، ومثل كل الانتفاضات الشعبية إقترن بها عنفا وحدثت صدامات مع الأمن! وهذا ما عبروا عنه في انتفاضتهم حينما رفعوا لافتات مكتوب فيها الكرامة أهم من الملاعب!

فهم رأوا أن كرامتهم أهدرت بسبب عدم الإهتمام الكافي والمناسب بالصحة والتعليم بينما هناك إهتمام أكبر بملاعب كرة القدم! أي إختلال في الاولويات الوطنية، وأن هذا الإختلال يمس كرامتهم، فخرج الغضب المتراكم خارج الصدور ودفع بهم إلى الشوارع، ولم يمنعهم تأكيدات حكومية أن الانفاق على التعليم والصحة المرصود في الموازنة قد تضاعف هذا العام مقارنة بالعام الماضي!

وقد إعترف الملك بذلك ضمنيا حينما رأى أن الإهتمام بأحوال المواطنين وبالذات الشباب لم يكن كافيا.. لكنه إعتراف جاء متأخرا بعد أن خرج هؤلاء الشباب إلى الشوارع، وكان ممكنا تفادى ذلك إذا تم إدراك تراكم الغضب في صدورهم مبكرا، أو في وقت مناسب وبالتالى العمل على إزالة أسباب هذا الغضب.

