أهلا بالخريف، انخفاض بدرجات الحرارة، أمطار بالسواحل الشمالية والوجه البحري، اضطراب بملاحة خليج السويس والبحر الأحمر، وأتربة ورمال على الصعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس خريفى معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة في الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء ويكون هناك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وذلك على فترات متقطعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.



رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب البلاد والقاهرة الكبرى والسواحل الشرقية، يعمل على تلطيف الأجواء فى فترات الليل وأثناء الظل تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من شمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد

تحذير من ملاحة البحر الأحمر وخليج السويس



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 60 كم / ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار



درجات الحرارة اليوم الأحد

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 31

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 32

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 20 و درجة الحرارة العظمى 32

بنها: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 31

الإسكندرية:درجة الحرارة: 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 27

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 20 و درجة الحرارة العظمى 30

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 27

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 28

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 31

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 32

السويس: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى: 31

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى25 ودرجة الحرارة العظمى 34

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 33

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 32

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 32

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى: 33

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36

أسوان: درجة الحرارة 24 ودرجة الحرارة العظمى 36



